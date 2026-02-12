Не только на Виноградарь: куда еще хотели продлить метро в Киеве

Город-спутник ежедневно формирует один из крупнейших пассажиропотоков

В Киеве планировалось продление метро не только на жилмассив Виноградарь, но и в направлении города Бровары. Речь шла о продолжении красной ветки за станцию "Лесная"

Брованы — город спутник Киева, и они пользуются общей инфраструктурой, в том числе транспортной

Основной поток пассажиров направляется к станции метро "Лесная"

Строительство метро в Бровары планировали завершить до 2030 года

Еще в феврале 2020 года в эфире канала Украина 24 мэр города Виталий Кличко заявлял, что планах столичных властей есть продление метрополитена до Броваров, поскольку это город-спутник Киева.

"Мы пользуемся одной инфраструктурой, в том числе транспортной", — говорил городкой глава.

Стоит добавить, что Бровары являются одним из крупнейших городов-спутников Киева, откуда ежедневно тысячи жителей ездят в столицу на работу и учебу. Основной поток пассажиров направляется к станции метро "Лесная", откуда в Бровары отправляются маршрутные такси и автобусы. В часы пик — утром и вечером — возле станции регулярно образуются большие очереди, что подчеркивает высокий спрос на более удобное и быстрое транспортное сообщение между городами.

Киев-Бровары на карте

Но уже в марте того же 2020 года в ответ на запрос "Трибуны", КП Киевский метрополитен сообщило, что строительство в сторону Броваров не предусмотрено.

Ответ "Киевкого метрополитена". Скрин: "Трибуна"

В октябре 2020 года андидат на должность председателя Броварской ОТГ от партии "Голос" Андрей Саук на своей странице в Facebook сообщал, что строительство метро в город Бровары планируют завершить до 2030 года. Для сообщения с Киевом достроят красную ветку метрополитена.

Предварительная схема метро в Бровары

А в 2021 году коммунальной организации "Киевгенплан" заявили, что строительство станции метро "Быковня" за станцией "Лесная" в сторону Броваров не планируется из-за прогнозируемого низкого пассажиропотока.

"Экономическая правда" опубликовала результаты исследования, согласно которому пассажиропоток из Броваров, по данным 2014 года, едва ли не больше всего пригорода столицы перегружал транспортную систему.

Пассажиропоток в 2014 году

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что новый участок метро на Виноградаре должны достроить в 2027 году. Речь идет об открытии станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".