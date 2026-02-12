Не только на Виноградарь: куда еще хотели продлить метро в Киеве
Город-спутник ежедневно формирует один из крупнейших пассажиропотоков
В Киеве планировалось продление метро не только на жилмассив Виноградарь, но и в направлении города Бровары. Речь шла о продолжении красной ветки за станцию "Лесная"
Что нужно знать:
- Брованы — город спутник Киева, и они пользуются общей инфраструктурой, в том числе транспортной
- Основной поток пассажиров направляется к станции метро "Лесная"
- Строительство метро в Бровары планировали завершить до 2030 года
Еще в феврале 2020 года в эфире канала Украина 24 мэр города Виталий Кличко заявлял, что планах столичных властей есть продление метрополитена до Броваров, поскольку это город-спутник Киева.
"Мы пользуемся одной инфраструктурой, в том числе транспортной", — говорил городкой глава.
Стоит добавить, что Бровары являются одним из крупнейших городов-спутников Киева, откуда ежедневно тысячи жителей ездят в столицу на работу и учебу. Основной поток пассажиров направляется к станции метро "Лесная", откуда в Бровары отправляются маршрутные такси и автобусы. В часы пик — утром и вечером — возле станции регулярно образуются большие очереди, что подчеркивает высокий спрос на более удобное и быстрое транспортное сообщение между городами.
Но уже в марте того же 2020 года в ответ на запрос "Трибуны", КП Киевский метрополитен сообщило, что строительство в сторону Броваров не предусмотрено.
В октябре 2020 года андидат на должность председателя Броварской ОТГ от партии "Голос" Андрей Саук на своей странице в Facebook сообщал, что строительство метро в город Бровары планируют завершить до 2030 года. Для сообщения с Киевом достроят красную ветку метрополитена.
А в 2021 году коммунальной организации "Киевгенплан" заявили, что строительство станции метро "Быковня" за станцией "Лесная" в сторону Броваров не планируется из-за прогнозируемого низкого пассажиропотока.
"Экономическая правда" опубликовала результаты исследования, согласно которому пассажиропоток из Броваров, по данным 2014 года, едва ли не больше всего пригорода столицы перегружал транспортную систему.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что новый участок метро на Виноградаре должны достроить в 2027 году. Речь идет об открытии станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".