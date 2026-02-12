Город президентов, нефти и кроликов: чем известна Одесса в Техасе (фото, видео)

Город связан с президентской семьей Бушей

В США в штате Техас есть своя Одесса (Odessa) — самый большой город на этом континенте с таким названием. Расположен он на юго-западе штата сразу в двух округах Эктор и Мидленд. По данным переписи 2020 года, здесь проживают 114 428 жителей.

Город возник в 1881 году вокруг станции железной дороги Texas and Pacific Railway. Название "Одесса" объясняют двумя причинами. По первой версии ее избрали инвесторы из города Зейнсвилл (штат Огайо) во главе с полковником Тилстоном Ф. Спенглером — в честь украинской Одессы, которая тогда была известным центром торговли зерном и морским портом. Название должно было символизировать страну пшеницы и привлечь фермеров с севера и среднего запада США. По другой — работники станции были иммигрантами из тогдашней Российской империи, в частности, с территории современной Украины.

Открытка с панорамой центра города Одесса, штат Техас, 1979 год

Одесса на закате/ Фото:homes.com

Нефтяной бум

Первоначально экономика города базировалась на пшенице и хлопке, но все изменилось в XX веке. В 1929 году именно в районе Одессы пробурили глубокую нефтяную скважину, достигшую нефтяного бассейна в породах пермского геологического периода.

Нефтяная вышка в Техасе/ Фото: gettransfer.com

По состоянию на середину 2020-х именно этот регион дает почти половину нефти, добытой в США. Благодаря нефтяному буму город вошел в крупнейшие 10 метрополий США по темпам роста недельной заработной платы. Сохраняется тенденция в нефтяной отрасли и сейчас.

Одесса в Техасе/ Фото: budgettravel.com

Ярмарка в Одессе/ Фото: homes.com

Президентский город

Одесса связана с двумя президентами США. В 1948 году сюда переехал будущий 41-й президент США Джордж Буш-старший вместе с супругой Барбарой и двухлетним сыном Джорджем Бушем-младшим — будущим 43-м президентом.

Именно в Одессе Буш-старший начал свою карьеру в нефтяной отрасли, работая клерком по продаже оборудования для нефтекомпаний и зарабатывая $375 в месяц. Их скромный семейный дом был сохранен, отреставрирован и перенесен в музей, где он открыт для посетителей.

Дом семьи Бушей перенесли и работает как музей/ Фото: thc.texas.gov

Типичная застройка Одессы — та самая "одноэтажная" Америка/ Фото: homes.com

Кролики повсюду

Еще одна неожиданная "визитка" Одессы — кролики. Встретить это животное можно более 30 раз, правда, в виде скульптур высотой почти в 2 метра. Самая известная статуя Jack Ben Rabbit, установленная в 1962 году. Ее высота — 2,4 м, и до 2017 года она считалась самой большой в мире. Однако в Одессе готовятся вернуть рекорд себе. Традиция пошла еще со времен ковбойских родео, "изюминкой" которых была охота на кролика с арканом.

Библиотека в Одессе/ Фото: homes.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Канаде есть Нью-Киев. Жители города, названного в честь украинской столицы, активно помогают во время войны.