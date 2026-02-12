Скидки до 50%: в "АТБ" резко обвалили цены на 5 популярных продуктов

Кофе, чай, шоколад и колбаса попали под скидки

Цены на популярные продукты могут приятно удивить покупателей уже в ближайшие дни. В сети супермаркетов "АТБ" запустили акции на продукты повседневного спроса.

Скидки в "АТБ" будут действовать до 17 февраля. Покупатели могут существенно сэкономить на сладостях, напитках и мясных изделиях.

На что следует обратить внимание в магазине

В частности, почти вдвое упала цена на шоколад "Milka" с начинкой со вкусом ванили и печеньем Oreo весом 300 г. Его можно приобрести за 129,90 грн вместо 260,50 грн. Также значительная скидка действует на растворимый сублимированный кофе "Carte Noire" 140 г — 249,90 грн вместо 501,50 грн.

Акционные предложения будут действовать только до 17 февраля. Фото: Телеграф

Среди сладостей покупателям предлагают акцию на конфеты "Рошен Киев Вечерний" весом 176 г. Их продают за 195,90 грн, что на 46% дешевле обычной цены. В то же время со скидкой можно приобрести колбасу "Врачебная ДСТУ" от торговых марок "Мясная лавка/Своя линия". Стоимость продукта весом 0,55 кг составляет 111,90 грн вместо 187,80 грн.

Выгодные предложения на продукты ежедневного потребления. Фото: Телеграф

Также акционное предложение распространяется на черный чай "Graff" English Breakfast (20 пакетиков по 2 г). Его можно купить за 46,10 грн вместо 75,70 грн.

Скидки позволяют существенно сэкономить семейный бюджет. Фото: Телеграф

