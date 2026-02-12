В нашем языке нет слова "гололедица": как правильно описать скользкие дороги на украинском
Есть два пояснения к этому слову
Украинцы часто употребляют слово "гололедица", описывая скользкие тротуары. Однако такого слова в нормативном украинском языке не существует – это прямое заимствование из русского (калька).
"Телеграф" расскажет, как правильно говорить на скользкие дороги. Стоит отметить, что нужно сначала различать два разных природных явления, которые часто путают.
Какая разница в словах
Ожеледиця (укр) — это тот слой льда или хорошо укатанного снега, который образуется непосредственно на поверхности земли (дорогах, тропах, тротуарах). Именно из-за гололеда становится сложно передвигаться пешеходам и водителям.
Ожеледь (укр)— тонкий слой плотного льда, намерзающий на ветках деревьев, проволоках, заборах или стенах после дождя при минусовой температуре.
Итак, если вы поскользнулись на улице – вы стали жертвой ожеледиці (укр), а если любуетесь ледяными деревьями – это ожеледь (укр). Использование правильных терминов не только обогащает язык, но и помогает более точно описывать окружающий мир.
Ожеледиця в украинской литературе
Писатели всегда искусно описывали зимнюю непогоду, используя самое точное слово "Ожеледиця". Вот несколько примеров:
- Олесь Гончар в своем произведении "Твоя заря" так описывал коварство зимней дороги:"На дорогах була страшна ожеледиця, машини заносило на поворотах, і водії з напруженням вдивлялися в скло, залите холодним блиском".
- Михаил Стельмах в романе "Кровь человеческая — не водица" передавал атмосферу деревенской зимы: "Січнева ожеледиця скувала землю, зробивши кожен крок важким і небезпечним; коні ковзали, викрешуючи підковами іскри з мерзлого каменю".
- Григорий Тютюнник в романе "Вир" обращал внимание на детали пейзажа: "Після відлиги вдарив мороз, і по всьому селу взялася така ожеледиця, що навіть горобці не могли втриматися на похилих дахах, з’їжджаючи донизу".
Ранее "Телеграф" писал, какое украинское слово невозможно перевести на другой язык.