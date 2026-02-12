Киев накрыла тьма. Как выглядит столица после удара России (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть попадание в нескольких районах столицы
Россия атаковала Киев в ночь на 12 февраля. В результате ударов в городе возникли перебои со светом, теплом и водоснабжением. Есть данные о пострадавших.
Что нужно знать:
- Киев атаковали дронами и баллистикой
- Есть попадание в жилищный сектор и критическую инфраструктуру
- Левый берег фактически остался без света
Как сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, левый берег Киева после атаки остался без тепла и света. На его фото видно, как столицу охватила тьма.
Большинство многоэтажек "погасли" за считанные секунды после взрывов. А в небе появилось яркое белое зарево. Добавим, что, по данным ОГА, в Киеве известно о двух пострадавших в результате удара. Россия била дронами и баллистикой по критической инфраструктуре, но есть попадание и в жилищный сектор.
Последствия атаки в Киеве:
- В Дарницком районе, предварительно, есть попадание в частный дом.
- В Голосеевском и Деснянском попадание в нежилую застройку.
- В Днепровском районе зафиксировано падение обломков возле двух жилых домов.
Добавим, что во время атаки также сильно пострадал Днепр. Враг целил по энергетическим объектам. В результате удара есть раненые — младенец и 4-летний ребенок.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 11 февраля во Львове прогремели взрывы. Россия ударила по городу "Кинжалами".