Киев накрыла тьма. Как выглядит столица после удара России (репортаж)

Татьяна Крутякова ,
Новость обновлена 12 февраля 2026, 07:08
Небо в Киеве после атаки 12 февраля. Фото Коллаж "Телеграф"

Есть попадание в нескольких районах столицы

Россия атаковала Киев в ночь на 12 февраля. В результате ударов в городе возникли перебои со светом, теплом и водоснабжением. Есть данные о пострадавших.

Что нужно знать:

  • Киев атаковали дронами и баллистикой
  • Есть попадание в жилищный сектор и критическую инфраструктуру
  • Левый берег фактически остался без света

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, левый берег Киева после атаки остался без тепла и света. На его фото видно, как столицу охватила тьма.

Последствия атаки по Киеву 12 февраля
Левый берег Киева без света. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Большинство многоэтажек "погасли" за считанные секунды после взрывов. А в небе появилось яркое белое зарево. Добавим, что, по данным ОГА, в Киеве известно о двух пострадавших в результате удара. Россия била дронами и баллистикой по критической инфраструктуре, но есть попадание и в жилищный сектор.

Последствия атаки по Киеву 12 февраля
Зарево в небе после взрывов в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Последствия атаки по Киеву 12 февраля
Последствия атаки по Киеву 12 февраля. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Последствия атаки в Киеве:

  • В Дарницком районе, предварительно, есть попадание в частный дом.
  • В Голосеевском и Деснянском попадание в нежилую застройку.
  • В Днепровском районе зафиксировано падение обломков возле двух жилых домов.

Добавим, что во время атаки также сильно пострадал Днепр. Враг целил по энергетическим объектам. В результате удара есть раненые — младенец и 4-летний ребенок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 11 февраля во Львове прогремели взрывы. Россия ударила по городу "Кинжалами".

