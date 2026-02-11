На Олимпиаде запретили третий украинский шлем

Скандал с украинскими шлемами на Играх набирает обороты

На Олимпийских играх в Италии на фоне скандала с "шлемом памяти" скелетониста Владислава Гераскевича запретили еще один шлем украинского сборника. Под удар Международного союза конькобежцев (ISU) попал шорт-трекист Олег Гандей.

Что нужно знать

ISU запретил Гандею выступать в шлеме с цитатой Лины Костенко

Накануне МОК запретил Владиславу Гераскевичу соревноваться в "шлеме памяти", а Екатерине Коцар — в шлеме с надписью Be brave like Ukrainians

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Об этом спортсмен рассказал сам в комментарии для "Суспільне Спорт". По словам Олега, ему запретили выступать в своем шлеме из-за цитаты Лины Костенко на нем: "Там где героизм, там нет окончательного поражения". ISU усмотрел в этом лозунге политическую пропаганду.

У меня есть надпись на шлеме Лины Костенко: Там где героизм, там нет окончательного поражения. — Запретили, сказали, что этот политический лозунг, что это о войне, это нельзя. Я им перевел слово в слово — нет, это политический лозунг. Это просто мотивационные слова для меня, для моей команды и страны. Почему нет? Нельзя, это политически и это пропаганда. Олег Гандей

Напомним, 9 февраля Гераскевич выступил в "шлеме памяти" во время двух официальных тренировок. На его шлеме изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ, с некоторыми из них Владислав был знаком лично. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований". МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Тем не менее уже 10 февраля Владислав нарушил запрет, выйдя на олимпийскую трассу в этом же шлеме. 11 февраля Гераскевич вновь выступил в этом шлеме на Играх.

Кроме того, под запрет МОК попал шлем фристайлистки Екатерины Коцар. Ей запретили выступать в шлеме с надписью "Будьте храбрыми, как украинцы".

На Играх проходит пятый соревновательный день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Напомним, сборная Украины представлена на Олимпиаде-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что украинцы возьмут 1-2 медали в двух видах спорта.