Любимый напиток украинцев снова подорожал: сколько стоит кофе в феврале 2026

Стоимость этого продукта уже вплотную приблизилась к отметке в 700 гривен

Кофе снова подорожал в 2026 году. Кошельки украинцев обмелели еще на 75 гривен.

"Телеграф" рассказывает, сколько украинцы вынуждены будут заплатить за "бодрый напиток". По данным портала "Минфин", за последний месяц средняя стоимость кофе выросла на 75,6 грн.

К примеру, популярная позиция Nescafe Gold весом 210 г теперь стоит около 686,8 грн, хотя еще в январе ее цена держалась на уровне 610,2 грн.

Цены на кофе

Согласно отчету International Coffee Organization, который проводился в 2025 году, урожайность кофе упала по сравнению с прошлым годом, а закупочная цена зерен выросла. Эксперты также увязывают это с проблемами логистики.

Хронология удорожания

Нынешний ценовой рекорд не являлся неожиданностью для тех, кто следит за рынком. Как писал "Телеграф" , активная фаза роста цен началась еще в начале 2025 года:

Январь 2025: Упаковка кофе 210 г стоила около 390 грн .

Упаковка кофе 210 г стоила около . Ноябрь 2025: Цена взлетела до 610 грн (разница составила более 200 гривен в год).

Цена взлетела до (разница составила более 200 гривен в год). Февраль 2026: Стоимость приблизилась к психологической отметке в 700 грн.

Динамика цен на кофе в 2025 году

Главным толчком к росту цен еще в конце 2025 стали глобальные климатические изменения — засуха в Бразилии и Вьетнаме привела к серьезному неурожаю. Поскольку закупочная цена зерна на мировых биржах постоянно росла в течение всего прошлого года, украинские потребители испытывают последствия этого дефицита и сегодня.

Ранее "Телеграф" писал, что у "АТБ" обвалились цены на кофе. За сколько и до какого числа ее можно купить читайте в материале.