Семья Далецкого должна вернуть 15 млн помощи? Реакция на заявление омбудсмена не заставила себя ждать

Вся страна радовалась, когда он вернулся из плена

Родные бойца 24 бригады ВСУ Назара Далецкого, которого считали погибшим, но в начале февраля освободили из российского плена, должны вернуть государству денежную помощь. Об этом заявил представитель омбудсмена по правам человека во Львовской области Тарас Подвирный.

Известие уже вызвало бурную реакцию в обществе. Ранее история удивительного возвращения из плена воина, похороненного родными, облетела страну.

Блогеры возмущены, юристы предлагают помощь

Так, украинский политтехнолог, блогер и военнослужащий Александр Нойнец не смог подобрать цензурных слов.

"Уважаемые граждане, мы вам сказали что ваш отец, сын и муж умер, так мы вам напи**ели. В связи с тем, что мы вам напи**ели, с вас штраф 15 миллионов гривен. Спасибо за несокрушимость", — написал он.

В свою очередь, инфлюенсер, блогер и волонтер Игорь Лаченков, отреагировал более лаконично: "Какой позор это просто пи**ец".

На ситуацию уже откликнулись юристы – адвокат Дарья Тарасенко решила испытать теорию 5 рукопожатий. Она написала, что ищет способ передать информацию Назару Далецкому.

"Наш адвокат Назар Олексюк готов взять это дело pro bono, бесплатно – помочь ему и его семье восстановить справедливое и получить должное", – говорится в сообщении.

Лубинец вышел с объяснениями

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поспешил заявить, что никаких решений об обязательном возврате средств не принималось. По его мнению, семья Далецкого получила средства законно, ведь на момент выплаты он считался погибшим.

Лубинец добавил, что у государства пока нет четкого механизма действий для таких ситуаций.

"Именно поэтому этот случай должен стать основой для наработки справедливых и понятных процедур — защищающих права Защитников и их семей, а не создавать дополнительную травму", — говорится в публикации.

Омбудсман объяснил, что уже послал запросы в Министерство обороны и Минздрав для анализа вопроса ДНК-экспертиз, чтобы в будущем минимизировать риск подобных ошибок.

"Наша главная задача — не допустить нарушения прав Героя и его семьи и обеспечить справедливое решение", — подытожил Лубинец.

Скандальное заявление Подвирного

Во вторник, 10 февраля, представитель омбудсмана во Львовской области Тарас Подвирный на заседании сессии Львовского облсовета заявил, что родственники Назара Далецкого будут вынуждены вернуть полученные от государства 15 млн грн.

Он также отметил: "Думаю, для семьи больше всего счастья, что военный вернулся домой, а не эти средства, которые им выплатило государство".

Что произошло с Назаром Далецким

5 февраля в рамках очередного обмена пленными в Украину вернулся 46-летний военнослужащий 24-й бригады имени короля Даниила Назар Далецкий — житель села Большой Дорошев. С мая 2022 года он считался пропавшим без вести, а в сентябре того же года местные власти официально сообщали о его гибели. В общине даже провели похороны.

Назар Далецкий

Мать Назара Далецкого рассказала журналистам, что в мае 2023 семье сообщили о подтверждении смерти по результатам ДНК-экспертизы. По словам чиновников, совпадение составило 99,9%. Тело доставили для захоронения, но никаких останков родственникам так и не показали.

Ранее нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко заявил, что избавиться от силовой мобилизации невозможно.