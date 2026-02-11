Подарок до 800 гривен: украинцы подсказали интересные идеи для любимой на 14 февраля (фото)

Цветов, вероятно, будет мало

Уже скоро 14 февраля, праздник любви, и большинство мужчин до сих пор не знают, что подарить своей любимой. Один из украинцев задал вопрос в соцсети и интересные идеи не заставили себя ждать.

Один из пользователей "Threads" поинтересовался, что можно подарить девушке, чтобы презент был не дороже 800 гривен. Идеи понравятся многим.

Среди самых популярных предложений — украшения. Стоимость некоторых изделий как раз подходит под ограничение бюджета до 800 гривен, а акционные предложения позволяют купить подарок еще выгоднее.

Еще одна идея — коробка съестных цветов из зефира. Пользовательница поделилась фото товара, где указана цена — 550 гривен. Такой подарок сочетает приятное с сладким и становится оригинальным сюрпризом для любимого человека.

Что пишут в комментариях. Фото: Threads

Не менее интересным является предложение подарить декоративную косметику. Здесь важно знать предпочтения девушки, чтобы сюрприз точно пришелся по вкусу.

Идеи подарка. Фото: Threads

