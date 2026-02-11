На Олімпіаді заборонили третій український шолом

Скандал з українськими шоломами на Іграх набирає обертів

На Олімпійських іграх в Італії на тлі скандалу зі "шоломом пам’яті" скелетоніста Владислава Гераскевича заборонили ще один шолом українського збірника. Під удар Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) потрапив шорт-трекіст Олег Гандей.

Що потрібно знати

ISU заборонив Гандею виступати у шоломі з цитатою Ліни Костенко

Напередодні МОК заборонив Владиславу Гераскевичу змагатися у "шоломі пам’яті", а Катерині Коцар — у шоломі з написом Be brave like Ukrainians

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

Про це спортсмен розповів сам у коментарі для "Суспільне Спорт". За словами Олега, йому заборонили виступати у своєму шоломі через цитату Ліни Костенко на ньому: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". ISU побачив у цьому гаслі політичну пропаганду.

Я маю напис на шоломі Ліни Костенко: Там де героїзм, там немає остаточної поразки. — Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово в слово — ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна це політично і це пропаганда. Олег Гандей

Нагадаємо, 9 лютого Гераскевич виступив у "шоломі пам’яті" під час двох офіційних тренувань. На його шоломі зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ, з деякими з них Владислав був знайомий особисто. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань". МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Проте вже 10 лютого Владислав порушив заборону, вийшовши на олімпійську трасу у цьому ж шоломі. 11 лютого Гераскевич знову виступив у цьому шоломі на Іграх.

Крім того, під заборону МОК потрапив шолом фрістайлістки Катерини Коцар. Їй заборонили виступати у шоломі з написом "Будьте хоробрими, як українці".

На Іграх проходить п’ятий змагальний день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.