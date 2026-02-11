"Ты иностранец, молчи": французский волонтер уехал из Киева после скандала с каналом "Прямой"

Француз разочарован отношением в Киеве

Волонтер и блогер из Франции Николя Амбер попал в неприятную ситуацию с телеканалом "Прямой" в Киеве во время телесъемки его волонтерской деятельности. К нему обращались на русском языке, и в дальнейшем это неуважительное отношение обернулось желанием Амбера и вовсе уехать из украинской столицы.

Что нужно знать:

Волонтер обратился к шеф-редактору канала Виктору Медведю

Медведь ответил, что не может ограничивать право сотрудника общаться на удобном ему языке

После инцидента он заявил, что разочарован ситуацией в Киеве и покидает столицу

О случившемся волонтер рассказал в своих социальных сетях. Он опубликовал ряд постов, в которых объяснил, что у него произошло с телеканалом "Прямой".

Француз говорит, что попросил оператора телеканала во время съемки разговаривать с ним только на украинском языке, поскольку для него это принципиальный вопрос. Однако оператор, видимо, ответи отказлом, потому Амбер был вынужден обратиться к шеф-редактору телеканала Виктору Медведю.

Справка: украинский информационный телеканал. Начал вещание 24 августа 2017 года, заменив собой телеканал "Тонис". в 2021 году бывший президент Украины, Петр Порошенко купил телеканал "Прямой", который официально принадлежал бывшему главе КГГА Владимиру Макеенко.

Виктор Медведь — родом из Луцка, 1991 года рождения. Украинский медийщик, известный как шеф-редактор телеканала "Прямой".

Однако разговор с шеф-редактором тоже не привел к положительному результату. Француз опубликовал переписку с Медведем.

"Я сказал, что не имею права, согласно с конституцией, ограничивать его права на общение в быту удобным ему языком. Более того, я не понимаю, каким образом вы, как гражданин другой страны, имеете право на это влиять со своей стороны?", — ответил Медведь на претензию Амбера.

Переписка с шеф-редактором не дала желаемого результата и не решила возникшую проблему.

Позже Николя Амбер решил покинуть украинскую столицу.

"Я не знаю, хочу ли дальше жить в Украине. Потому что и Украина, которую я полюбил — из-за литературы и народных песен, почти больше не существует в столице, в Киеве. Я испек 1200 хлебов за два дня, помогаю всем со своими деньгами, а когда жалуюсь, что ко мне обращаются по-русски, мне говорят: "Ты инотранец, молчи…".

На воей странице в Instagram волонтер публиковал фото, на котором он прощается с Кивом на вокзале.

Кроме того, он дал себе обещание, что его дети никогда не приедут в Киев.

Другие скандалы с "Прямым" и Медведем

В ноябре 2024 стало известно, что суд оштрафовал Виктора Медведя на 68 тысяч гривен. По данным правоохранителей, он пытался выехать из Украины в Польшу через пункт пропуска "Ягодин", используя поддельные документы — фальшивую справку ВЛК и временное удостоверение военнообязанного.

"Как выяснилось, Виктор М. вступил в сговор с неустановленным лицом по изготовлению документов, предоставляющих право беспрепятственного выезда за пределы Украины. Речь идет о временном удостоверении военнообязанного и справке ВЛК. Впоследствии мужчина получил подлог, где указывалось, что он якобы непригоден к службе в ВСУ, потому что имеет вирусный гепатит С в тяжелой форме", — говорится в материале суда.

Кроме того, в февраля 2025 года "Прямой" на ряду с несколькими другими каналами получил предписания Нацсовета из-за Дня памяти боев за Донецкий аэропорт. Дело в том, что 20 января 2025 года был День памяти 10 лет с момента завершения боев за Донецкий аэропорт. Мониторинг Нацсовета зафиксировал отсутствие уведомления о поводе Дня памяти в определенных слотах. Это нарушает правила, разработанные Нацсоветом. Новые правила должен создать орган сорегулирования, но он еще не начал разрабатывать кодексы и правила. Согласно правилам Нацсовета, объявления о днях памяти должны подаваться раз в два часа и во всех новостных выпусках.

Как пишет "Детектор медиа", Медведь объяснил, что это произошло из-за хакерской атаки, но против нарушения не возражал.

