Шакалы "захватывают села" на Одесчине? Эксперт рассказал в чем дело

Для нормализации ситуации в области разрешили отстрел хищных животных

В Одесской области люди жалуются на появление в селах опасного хищника – шакала обыкновенного (Canis aureus). Звери не пугаясь заходят во дворы людей и охотятся на домашних животных.

В то же время, информация, что хищники стаями совершают набеги на села, выглядит несколько преувеличенной. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

Что следует знать:

"Эта ситуация абсолютно нормальная. Особенности поведения шакала таковы, что он не испытывает каких-либо симптомов или признаков страха, когда видит человека. Даже когда человек непосредственно приближается к нему. У меня лично было много таких случаев, когда я шел на шакала, сидящего, скажем, там на льду на озере. Я приближался к нему метров на 20-30, и если я шел прямо на него, он просто отходил на 10 метров в сторону от моего маршрута и продолжал наблюдать за мной. То есть, это из личных наблюдений, исключительно" — рассказал Роженко.

Он подчеркнул, что проблема с шакалом в том, что он легко приживается в почти антропогенной среде. Этот зверь может спокойно жить рядом с людьми.

"То есть это, где местные жители говорят, что видели его там где-то под техникой, где-то в заброшенных домах — это все может быть, и это соответствует особенностям его поведения. Единственное, что там чуть-чуть, мне кажется, преувеличено — что просто они там по селу так ходят уже стаями и все прочее. Это немного преувеличено, но от реальности это недалеко", — объяснил Роженко.

Что предшествовало

Глава Лиманского сельского совета Василий Резниченко обнародовал видео, на котором местные жители рассказывают о своих встречах с хищниками. Шакалов здесь встречают каждый день и каждую ночь. Люди говорят, что звери поселились в заброшенных домах. Но постоянно приходят и во дворы.

Хищники доставляют хлопоты людям — разрывают домашнюю птицу и даже собак. Очевидцы отмечают, что встречавшиеся им шакалы ростом с немецкую овчарку, выше колена взрослого человека. Люди боятся за себя и своих детей, которые возвращаются домой вечером. За помощью обращаются к охотникам из других общин.

Шакал обыкновенный (Canis aureus)

Численность хищников на юге Украины в разы превысила нормы

По данным филиала "Южный лесной офис" ГП "Леса Украины" в охотничьих угодьях юга Украины зафиксирован критический рост численности хищников. Их количество превышает нормы примерно в два с половиной раза. Чтобы стабилизировать ситуацию, введены меры по регулированию численности диких животных. Отстрел хищников производится на основании специального разрешения на диагностический отстрел, выданный Южным межрегиональным управлением лесного и охотничьего хозяйства. Документ действует до конца февраля 2026 года. Разрешен отстрел волков, шакалов, лис и других хищных животных.

"Такие меры необходимы для предотвращения распространения бешенства, повышения безопасности людей и защиты домашних животных. Отстрел разрешен только в светлое время суток и исключительно в рабочие дни. Все отстрелянные животные проходят обязательную государственную ветеринарно-санитарную экспертизу", — говорится сообщении.

Количество хищников на юге Украины в 2,5 раза превысило нормы

