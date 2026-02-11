Не банально: практичный подарок на 14 февраля из "Авроры" не за все деньги мира

Подарок подойдет для него и для нее

День святого Валентина уже близко, и самое время задуматься над подарком для любимых. В сети магазинов "Аврора" есть одна вещь, которая порадует как мужчин, так и женщин.

Одним из интересных вариантов в этом году станет портативная колонка с подсветкой. Она позволяет слушать музыку где угодно, а подсветка создает особую атмосферу во время отдыха или вечеринки.

Сейчас колонка продается по акционной цене — всего 229 гривен, тогда как ее стандартная цена почти 300 гривен. Это делает подарок не только полезным, но и выгодным.

Что купить в "Авроре". Фото: скриншот у магазина

Акции продлятся до 15 февраля, поэтому самое время посетить "Аврору" и выбрать свой сюрприз.

Кроме того, в мультимеркете "Аврора" можно найти и другие практические презенты: для женщин – косметички и плойки для волос, а для мужчин – кошелек из искусственной кожи или автомобильный аккумуляторный пылесос для авто. Такие подарки понравятся многим.

