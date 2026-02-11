Убежище от бед или забытое Богом место? В Украине есть село, которое почти на грани исчезновения

Село пережило коллективизацию, раскулачивание и репрессии, а также Голодомор

Название этого села звучит так, будто это не географическая точка на карте, а место покоя — своеобразное "убежище" от шума. Она ассоциируется с безопасностью и уютом — а речь идет о населенном пункте на Хмельнитчине, который напоминает о временах, когда люди искали убежища.

Что следует знать

Название поселения происходит от слова "убежище", ведь исторически оно служило безопасным тайником для людей во время войн и эпидемий

В советское время жители села прошли через раскулачивание и две волны голода

В селе осталось около 20 жилых домов, а из-за отсутствия магазинов продукты сюда привозят только раз в неделю

Село Притуловка было основано в 1600 году. В 1905 году упоминаются два отдельных населенных пункта — Притулия Зеленая, где была церковь, и Притулия Мурована.

После поражения украинских освободительной борьбы село оказалось под властью советской России. В период СССР местные жители пережили коллективизацию, раскулачивание и репрессии. В 1932-1933 годах жители пострадали от Голодомора. После Второй мировой войны, в 1946-1947 годах, село снова пережило голод.

Колодец в селе Притуловка. Фото: wikipedia

В 1987 году в Притуловке проходили съемки художественного фильма "Цыганка Аза". С 1991 года село входит в состав независимой Украины.

Памятный знак в честь воинов-односельчан в Притуловке. Фото: wikipedia

Откуда произошло название

Название "Притуловка" происходит от слова убежище или убежище — то есть места, где искали убежище. По одной из версий, так называли поселение, которое служило убежищем во время эпидемий, войн или стихийных бедствий, или же выбирали люди, которые хотели поселиться "в укромном месте" среди природы.

Село Притуловка. Фото: wikipedia

Сегодня село известно своим небольшим количеством жителей, значительным количеством заброшенных домов, отсутствием полноценной инфраструктуры и тем, что доставка продуктов в Притуловку происходит только раз в неделю – здесь нет ни магазина, ни медпункта.

Местная жительница в 2023 году в комментарии "Общественному" рассказывала, что в селе осталось примерно 20 помещений, где еще живут люди. Местные стали покидать деревню, когда не стало колхозов, по ее словам.

