Даже кирпич: украинцы делятся нестандартными подарками на 14 февраля (фото)

Большинству понравилась идея подарить любимой копченую скумбрию

День святого Валентина уже не за горами, и вопрос "Что подарить любимым?" становится наиболее актуальным в эти дни. Украинцы в соцсети Threads поделились действительно нестандартными идеями, которые заставляют удивиться и улыбнуться одновременно.

Один из пользователей "Threads" поинтересовался, что можно подарить девушке, потратив от 400 до 800 гривен, и получил немало неожиданных идей от украинцев.

Среди предложений — подарить копченую скумбрию, что, по идеи, станет оригинальным сюрпризом для гурманов. Другая украинка рассказала историю, как в свое время подарила мужу кирпич с оригинальной надписью. По ее словам, муж был приятно шокирован такой неожиданностью.

Скумбрия в День влюбленных. Фото: Threads

Кирпич с надписью – оригинальный сюрприз для любимых. Фото: Threads

Еще одна идея – подарок "3 в 1": брусок хозяйственного мыла, которое, по шутливым словам пользователей, служит одновременно шампунем, гелем для душа и бальзамом для волос.

Брусок хозяйственного мыла. Фото: Threads

Эти примеры доказывают, что на праздник любви не обязательно тратить большие суммы или покупать стандартные сувениры. Иногда именно нестандартные, креативные подарки оставляют больше всего приятных воспоминаний.

