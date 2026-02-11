Укр

Даже кирпич: украинцы делятся нестандартными подарками на 14 февраля (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
День Святого Валентина Новость обновлена 11 февраля 2026, 18:58
День Святого Валентина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Большинству понравилась идея подарить любимой копченую скумбрию

День святого Валентина уже не за горами, и вопрос "Что подарить любимым?" становится наиболее актуальным в эти дни. Украинцы в соцсети Threads поделились действительно нестандартными идеями, которые заставляют удивиться и улыбнуться одновременно.

Один из пользователей "Threads" поинтересовался, что можно подарить девушке, потратив от 400 до 800 гривен, и получил немало неожиданных идей от украинцев.

Посмотреть в Threads

Среди предложений — подарить копченую скумбрию, что, по идеи, станет оригинальным сюрпризом для гурманов. Другая украинка рассказала историю, как в свое время подарила мужу кирпич с оригинальной надписью. По ее словам, муж был приятно шокирован такой неожиданностью.

Что нестандартного подарить на 14 февраля
Скумбрия в День влюбленных. Фото: Threads
Что нестандартного подарить на 14 февраля
Кирпич с надписью – оригинальный сюрприз для любимых. Фото: Threads

Еще одна идея – подарок "3 в 1": брусок хозяйственного мыла, которое, по шутливым словам пользователей, служит одновременно шампунем, гелем для душа и бальзамом для волос.

Что нестандартного подарить на 14 февраля
Брусок хозяйственного мыла. Фото: Threads

Эти примеры доказывают, что на праздник любви не обязательно тратить большие суммы или покупать стандартные сувениры. Иногда именно нестандартные, креативные подарки оставляют больше всего приятных воспоминаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой практичный подарок на 14 февраля можно купить в "Авроре" не за все деньги мира.

Теги:
#Подарки #День Святого Валентина #14 февраля #Жарт