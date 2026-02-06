Россия устроила провокацию на Олимпиаде в Милане (фото)

Мужчина с запрещенной символикой засветился на Олимпиаде

Зимние олимпийские игры-2026 еще официально не начались, а уже прогремело несколько скандалов, связанных с Россией. На этот раз кто-то пронес флаг РФ на хоккейный матч женских команд Чехии и США.

Что нужно знать

Сборная США обыграла Чехию на олимпийском женском турнире по хоккею

Неизвестный пронес российский триколор на трибуны, флаг убрали после жалоб чешской команды

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Игра прошла в четверг, 5 февраля, в Милане и завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу американок. Об этом сообщает "Телеграф".

Во время игры неизвестный пронес российский триколор на арену, после чего развернул флаг на трибунах возле скамейки чешской команды. Чехи заметили чужеродный предмет и пожаловались организаторам. Когда работник ОИ сняла триколор, к ней подбежал неизвестный мужчина, вырвал флаг из ее рук и убрал к себе в карман, после чего спокойно досмотрел матч.

Российский триколор на Олимпиаде в Милане/Фото: idnes.cz

Добавим, что МОК (Международный олимпийский комитет) запретил российскую символику на Олимпиаде-2026. Ограничения распространяются на спортивные арены, медиацентр, а также на территорию Олимпийской деревни.

Напомним, МОК допустил на Игры-2026 13 российских атлетов. Все они получили нейтральный статус, хотя напрямую связаны с российской властью.