Уровень СЗЧ снизить вполне реально. Заместитель Белецкого рассказал, как это удается "Тройке"

Многое на фронте зависит от командиров и их работы внутри подразделения

Хорунжая школа Третьего армейского корпуса достаточно хорошо работает с СЗЧ, ведь формирует правильную систему ценностей военных. Однако для решения этой проблемы требуется комплексный подход.

Об этом Дмитрий Кухарчук, позывной Слип, заместитель командира Третьего армейского корпуса генерала Андрея Белецкого, рассказал на канале OBOZ.UA. В свое время военный часто был с рекрутинговой программой в других бригадах, уверявших, что подходы "Тройки" у них не сработают.

Что нужно знать:

На уменьшение СЗЧ влияет не только Хорунжая служба

Мотивация людей на фронте одна из проблем, которую нужно решать

Кухарчук говорит, что Хорунжая школа достаточно хорошо справляется с СЗЧ, но здесь большое влияние имеет работа командиров в батальонах. Ведь не все может выезжать на военном духе, мужестве и т.д.

"Большую роль играет Андрей Евгеньевич (командир 3-го армейского корпуса Белецкий — ред.). Он и его видение, мировоззренческая картина позволяют масштабировать подразделения. Но не у всех подразделений есть такие командиры", — добавляет военный.

Он рассказал, что когда в свое время ездил к другим бригадам, подразделениям по вопросам рекрутинга, почти всюду слышал одно: "Командиры не знают своих людей". То есть фактически люди внутри маленькой системы работали отдельно. И тут возникает вопрос: "А какая же мотивация военных может быть?"

Кухарчук говорит, что большую роль в СЗЧ играет отсутствие психологической поддержки персонала. В большинстве своем ее нет, нет авторитета в войсках. Людей из учебного центра бросают на фронт без подготовки, поддержки, объяснения задачи.

Военный добавляет, что сейчас СЗЧ возникает потому, что люди на фронте — это мобилизованные работяги, которых не научили воевать. Они просто не знаю, зачем это. Более того, командиры, получающие таких людей, не прилагают усилий, чтобы военный понял что-то, стал частью команды с обоснованной целью.

"И вот просидел этот мужчина на передовой 100 или больше дней. Хорошо, если выжил, вышел из позиции и ушел в СЗЧ. Почему? Потому что не понимает зачем ему воевать", — говорит "Слип".

Напомним, что самовольное оставление части (СОЧ, в українцській СЗЧ) — оставление военнослужащим срочной службы без соответствующего разрешения территории расположения воинской части или места службы на срок свыше одних (но не более трех) или менее суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие основные задачи Хорунжей школы Третьего армейского корпуса.