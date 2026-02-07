Разница до 60 гривен: где покупать Ritter Sport, Milka и Roshen выгоднее всего

Самая большая разница на шоколад Ritter Sport

Цены на один и тот же шоколад в разных магазинах могут заметно отличаться. Сравнение стоимости популярных сладостей показало, что покупатели могут сэкономить от нескольких гривен до более 50 грн на одной плитке.

"Телеграф" сравнил актуальные цены на популярный шоколад и показал, где сейчас выгоднее его покупать. Данные взяли у "GoToShop.ua".

Сколько можно сэкономить на одинаковых шоколадках

Ritter Sport с альпийским молоком

Наиболее выгодно этот шоколад можно приобрести в "Auchan" за 84,90 грн. В то же время в "Сильпо" цена колеблется от 129,00 грн до 144,00 грн. Таким образом, экономия может составить от 44,10 грн до 59,10 грн за плитку.

Сравнение цен на Ritter Sport с альпийским молоком. Фото: GoToShop.ua

Шоколад черный "Корона"

В "Auchan" цена составляет 70,90 грн, тогда как в "Metro" – 97,52 грн. Разница составляет 26,62 грн, что делает покупку в "Auchan" значительно выгоднее.

Разница цен на черный шоколад "Корона". Фото: GoToShop.ua

Milka молочный с печеньем Oreo

Самая низкая цена зафиксирована в "Metro" – 68,90 грн. В "Сильпо" этот шоколад стоит 99,00 грн. Покупатели могут сэкономить 30,10 грн, выбрав "Metro".

Сравнение стоимости Milka с печеньем Oreo. Фото: GoToShop.ua

Millennium Fruits Nuts черный

В "Auchan" плитка стоит 67,90 грн, тогда как в "Сильпо" – 85,99 грн. Разница в цене составляет 18,09 грн в пользу "Auchan".

Обзор цен на Millennium Fruits Nuts черный. Фото: GoToShop.ua

Roshen Lacmi молочный с шоколадной начинкой и вафлей

Самое выгодное предложение предлагает "АТБ" – 40,50 грн. В "Maudau" этот шоколад продается за 55,00 грн, а в "Metro" – 73,14 грн. Соответственно, экономия может составить 14,50 грн по сравнению с "Maudau" и 32,64 грн по сравнению с "Metro".

Где выгоднее купить Roshen Lacmi с вафлей. Фото: GoToShop.ua

