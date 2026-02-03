Украинка покорила мир смелыми "тату" на лице (фото)

Спортсменка выделяется на фоне коллег

Во вторник, 3 февраля, украинская теннисистка Александра Олейникова (№91 WTA) пробилась в свой первый четвертьфинал на уровне WTA. В 1/8 финала турнира в Клуж-Напоке (Румыния) украинка обыграла Анну Бондар (№74 WTA) из Венгрии.

Что нужно знать

Олейникова использует временные татуировки

На турнире в Румынии Александра выступала с "летучими мышами" на лице

Теннисистка стала голосом Украины в мире

Олейникова победила венгерку со счетом 6:4, 6:4. 25-летняя украинка устроила модную революцию в теннисе, передает "Телеграф".

Видеообзор матча Олейникова - Бондар

Дело в том, что Александра выступает на мировой арене с тематическими "татуировками" на лице. Для открытого чемпионата Трансильвании Олейникова нанесла на лицо временные тату с изображением летучих мышей.

Александра Олейникова на трунире в Румынии/Фото: x.com/TransylvaniaOpn

Добавим, что на Australian Open-2026 Олейникова вызвала фурор благодаря своим временным татуировкам. На мейджоре она выступала с синими цветами на лице.

Это временные татуировки. Я снимаю их после матча с помощью очищающего масла. В них нет какого-то особого смысла — это просто идея ради удовольствия. На US Open я ходила по магазинам и увидела такие наклейки для лица, фейковые татуировки. Потом начала с ними экспериментировать: сначала были звезды, потом сердечки, теперь — цветы. Так что это просто часть моего стиля. И, возможно, вы заметили, что они сочетались с образом и с кортом: синее платье, синие цветы, синий корт. Александра Олейникова

Напомним, в Австралии Олейникова не сумела преодолеть первый круг, однако стала голосом Украины на турнире. На пресс-конференции после матча Александра удивила публику не только своим внешним видом.