Украинка покорила мир смелыми "тату" на лице (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спортсменка выделяется на фоне коллег
Во вторник, 3 февраля, украинская теннисистка Александра Олейникова (№91 WTA) пробилась в свой первый четвертьфинал на уровне WTA. В 1/8 финала турнира в Клуж-Напоке (Румыния) украинка обыграла Анну Бондар (№74 WTA) из Венгрии.
Что нужно знать
- Олейникова использует временные татуировки
- На турнире в Румынии Александра выступала с "летучими мышами" на лице
- Теннисистка стала голосом Украины в мире
Олейникова победила венгерку со счетом 6:4, 6:4. 25-летняя украинка устроила модную революцию в теннисе, передает "Телеграф".
Дело в том, что Александра выступает на мировой арене с тематическими "татуировками" на лице. Для открытого чемпионата Трансильвании Олейникова нанесла на лицо временные тату с изображением летучих мышей.
Добавим, что на Australian Open-2026 Олейникова вызвала фурор благодаря своим временным татуировкам. На мейджоре она выступала с синими цветами на лице.
Это временные татуировки. Я снимаю их после матча с помощью очищающего масла. В них нет какого-то особого смысла — это просто идея ради удовольствия.
На US Open я ходила по магазинам и увидела такие наклейки для лица, фейковые татуировки. Потом начала с ними экспериментировать: сначала были звезды, потом сердечки, теперь — цветы. Так что это просто часть моего стиля. И, возможно, вы заметили, что они сочетались с образом и с кортом: синее платье, синие цветы, синий корт.
Напомним, в Австралии Олейникова не сумела преодолеть первый круг, однако стала голосом Украины на турнире. На пресс-конференции после матча Александра удивила публику не только своим внешним видом.