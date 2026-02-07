"С температурой 39°С". Состояние Нади Дорофеевой резко ухудшилось (фото)

35-летняя артистка уже длительное время лечится

Известная украинская певица Надя Дорофеева сообщила, что серьезно заболела и обратилась за медицинской помощью.

Что нужно знать:

Певица сообщила о вынужденной отмене ближайшего концерта

После обследований медики настояли на запрете нагрузок

Звезда не впервые попадает в больницу за последние месяцы

7 февраля исполнительница выложила в своем блоге в Инстаграме сообщение, которое взволновало ее поклонников. 35-летняя артистка была вынуждена отменить свой концерт в Osocor Residence, который должен был пройти именно в эту субботу.

Я выступала даже с температурой 39 °С. Но сегодняшнее выступление в Осокоре должны перенести, потому что оно прямо очень рискованное для меня Надя Дорофеева

По словам певицы, в этот день у нее резко ухудшилось состояние здоровья, и по результатам обследований врачи категорически запретили какие-либо физические нагрузки Дорофеевой.

Что известно о здоровье Наде Дорофеевой

В последние месяцы звезда уже неоднократно оказывается в больнице, однако деталей о причинах госпитализации Надя публично не раскрывает. Еще в июле 2025 года, находясь на лечении, Дорофеева поделилась своим состоянием и переживаниями, признавшись, что за последние годы ей пришлось пройти большое количество стресса. По ее словам, именно это постоянное эмоциональное напряжение постепенно сказывается на здоровье — организм начал давать сбои и нуждается в восстановлении.

Напомним, что в 2021 году во время участия в шоу "Танцы со звездами" звезда травмировала колено — у нее треснул мениск. Мы подробнее рассказывали, кто из украинских артистов получал серьезные травмы.