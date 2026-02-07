Дышит в спину Jerry Heil: кто стал главным конкурентом фаворитки Нацотбора 2026

Эту композицию называют одной из самых интересных нынешнего Нацотбора

Финал Национального отбора состоится 7 февраля 2026 года. "Передшоу" с Анной Тульевой начнется в 18:00, а финал — в 19:00. Посмотреть трансляцию Нацотбора на Евровидение 2026 можно будет бесплатно и в Украине, и за ее пределами. Главная фаворитка в этом году, по рейтингам букмекеров, — Jerry Heil с песней Catharticus (prayer) и ее шансы оценивают в 47%, что значительно больше, чем у других финалистов.

Что следует знать

Финал национального отбора начнется 7 февраля в 19:00, а "Передшоу" стартует часом ранее

Основными фаворитами соревнования являются Jerry Heil с высоким шансом на успех и Monokate, сольный проект солистки Go_A

Екатерина Павленко представит композицию "TYT", которая сочетает современную электронику с фольклором и призывает ценить момент

Что известно о Monokate

Вторым фаворитом Национального отбора на Евровидение по рейтингам букмекеров после Jerry Heil называют Monokate. Это сольный проект Екатерины Павленко, фронтвумен группы Go_A, которая в 2021 году принесла Украине пятое место на песенном конкурсе. На этот раз артистка выходит в Нацотбор с песней TYT, которая объединяет электронику и фольклорные мотивы.

Певица Monokate. Фото: Общественное

После того, как букмекеры определили Jerry Heil главной претенденткой на победу, Monokate занимает вторую позицию в прогнозах примерно с 20% шансов на победу. Артистка имеет серьезную поддержку не только среди фанатов, но и среди профессионалов.

О чем ее песня "TYT"

Конкурсная композиция "TYT" ("Здесь") звучит как музыкальный диалог между внутренним переживанием и внешним миром. В тексте — образы молодой девушки, которая свободно гуляет по лугам, вслушивается в музыку и одолевает сомнения в своих чувствах. Тема песни затрагивает личную свободу, выбор и эмоциональное становление, где присутствуют народные мотивы и мотивы современной честности. Она как бы напоминает, что важно ценить время и всегда пытаться почувствовать "здесь и сейчас".

Текст песни "Здесь"

Ой ти дівчино,

червоная вишня

Ой чого ти із вечора гуляти не вийшла

Де ти ходила

Лугом берегами

Може кого полюбила з чорними бровами

Ой чи я не люба

Ой чи я не мила

Чи я тобі не казала

Чи не говорила

Те чого не маєш

За тим не журися

Як зачуєш музиченьки

Да і не барися

І ти тут

І я тут

А його немає

На юлиці скрипка грає

Мати не пускає

Не пускає не жалує

Щоб ти не ходила

Тими чорними бровами

Хлопців не манила

І ти тут і я тут

І ти тут і я тут

Ой ти дівчино

Чого гірко плачеш

Його другі полюбили

Хіба ти не бачиш

Полюбили заманили

Ще й причарували

Ой якби ти теє знала

Ой чи я не мила

Ой чи я не знаю

Пливе біла лебедонька по тихім Дунаю

Да кого немає

За тим не журися

Як зачуєш музиченьки

То і не барися

І ти тут і я тут

А його немає

На юлиці скрипка грає

Мати не пускає

Не пускає не жалує щоб ти не ходила

Тими чорними бровами хлопців не манила

І ти тут і я тут

І ти тут і я тут

Живое выступление "TYT" уже звучало на радио и в промо-показах песен для Нацотбора. В медиапространстве Monokate называют одной из самых интересных артисток отбора этого года.

