Дышит в спину Jerry Heil: кто стал главным конкурентом фаворитки Нацотбора 2026
Финал Национального отбора состоится 7 февраля 2026 года. "Передшоу" с Анной Тульевой начнется в 18:00, а финал — в 19:00. Посмотреть трансляцию Нацотбора на Евровидение 2026 можно будет бесплатно и в Украине, и за ее пределами. Главная фаворитка в этом году, по рейтингам букмекеров, — Jerry Heil с песней Catharticus (prayer) и ее шансы оценивают в 47%, что значительно больше, чем у других финалистов.
Что известно о Monokate
Вторым фаворитом Национального отбора на Евровидение по рейтингам букмекеров после Jerry Heil называют Monokate. Это сольный проект Екатерины Павленко, фронтвумен группы Go_A, которая в 2021 году принесла Украине пятое место на песенном конкурсе. На этот раз артистка выходит в Нацотбор с песней TYT, которая объединяет электронику и фольклорные мотивы.
После того, как букмекеры определили Jerry Heil главной претенденткой на победу, Monokate занимает вторую позицию в прогнозах примерно с 20% шансов на победу. Артистка имеет серьезную поддержку не только среди фанатов, но и среди профессионалов.
О чем ее песня "TYT"
Конкурсная композиция "TYT" ("Здесь") звучит как музыкальный диалог между внутренним переживанием и внешним миром. В тексте — образы молодой девушки, которая свободно гуляет по лугам, вслушивается в музыку и одолевает сомнения в своих чувствах. Тема песни затрагивает личную свободу, выбор и эмоциональное становление, где присутствуют народные мотивы и мотивы современной честности. Она как бы напоминает, что важно ценить время и всегда пытаться почувствовать "здесь и сейчас".
Текст песни "Здесь"
Ой ти дівчино,
червоная вишня
Ой чого ти із вечора гуляти не вийшла
Де ти ходила
Лугом берегами
Може кого полюбила з чорними бровами
Ой чи я не люба
Ой чи я не мила
Чи я тобі не казала
Чи не говорила
Те чого не маєш
За тим не журися
Як зачуєш музиченьки
Да і не барися
І ти тут
І я тут
А його немає
На юлиці скрипка грає
Мати не пускає
Не пускає не жалує
Щоб ти не ходила
Тими чорними бровами
Хлопців не манила
І ти тут і я тут
І ти тут і я тут
Ой ти дівчино
Чого гірко плачеш
Його другі полюбили
Хіба ти не бачиш
Полюбили заманили
Ще й причарували
Ой якби ти теє знала
Ой чи я не мила
Ой чи я не знаю
Пливе біла лебедонька по тихім Дунаю
Да кого немає
За тим не журися
Як зачуєш музиченьки
То і не барися
І ти тут і я тут
А його немає
На юлиці скрипка грає
Мати не пускає
Не пускає не жалує щоб ти не ходила
Тими чорними бровами хлопців не манила
І ти тут і я тут
І ти тут і я тут
Живое выступление "TYT" уже звучало на радио и в промо-показах песен для Нацотбора. В медиапространстве Monokate называют одной из самых интересных артисток отбора этого года.
