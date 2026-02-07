Укр

Экономия до 800 гривен: самые популярные бытовые товары в "Сильпо" по очень выгодным скидкам

Марина Бондаренко
Чем закупиться в "Сільпо"
Чем закупиться в "Сільпо". Фото Коллаж "Телеграфа"

Скидка продлится до середины следующей недели

Сеть супермаркетов "Сильпо" радует покупателей выгодными предложениями на бытовые товары. В акцию попали самые популярные товары для дома, среди которых сковороды, заварники, губки и влажные салфетки.

Скидки достигают 67%, что делает покупки еще более выгодными. Подробнее об акции написал "Телеграф".

Среди акционных товаров:

  • Сковорода Marco Cervetti 22 см – 399,00 грн вместо 1199,00 грн (-67%);
  • Заварник для чая и кофе Eat&Drink 1100 мл – 199,00 грн вместо 449,00 грн (-56%);
  • Губка для мытья посуды "Премия", 5 шт/уп – 19,99 грн вместо 34,99 грн (-43%);
  • Влажные салфетки "Премия" с ароматом алоэ, 15 шт – 8,99 грн вместо 12,99 грн (-31%);
  • Влажные салфетки "Премия" с ароматом грейпфрута, 15 шт – 8,99 грн вместо 13,99 грн (-31%).

В целом скидки на эти товары продлятся до 11 февраля.

Скидки на бытовые товары в "Сильпо" до 11 февраля 2026
Скидки на популярные товары. Фото: скрин из "Сильпо"

Это отличная возможность пополнить запасы бытовых мелочей по выгодной цене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 20 популярных продуктов можно купить с "желтыми" ценниками в "АТБ". Скидки составляют до 42%.

