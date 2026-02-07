Экономия до 800 гривен: самые популярные бытовые товары в "Сильпо" по очень выгодным скидкам
-
-
Скидка продлится до середины следующей недели
Сеть супермаркетов "Сильпо" радует покупателей выгодными предложениями на бытовые товары. В акцию попали самые популярные товары для дома, среди которых сковороды, заварники, губки и влажные салфетки.
Скидки достигают 67%, что делает покупки еще более выгодными. Подробнее об акции написал "Телеграф".
Среди акционных товаров:
- Сковорода Marco Cervetti 22 см – 399,00 грн вместо 1199,00 грн (-67%);
- Заварник для чая и кофе Eat&Drink 1100 мл – 199,00 грн вместо 449,00 грн (-56%);
- Губка для мытья посуды "Премия", 5 шт/уп – 19,99 грн вместо 34,99 грн (-43%);
- Влажные салфетки "Премия" с ароматом алоэ, 15 шт – 8,99 грн вместо 12,99 грн (-31%);
- Влажные салфетки "Премия" с ароматом грейпфрута, 15 шт – 8,99 грн вместо 13,99 грн (-31%).
В целом скидки на эти товары продлятся до 11 февраля.
Это отличная возможность пополнить запасы бытовых мелочей по выгодной цене.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 20 популярных продуктов можно купить с "желтыми" ценниками в "АТБ". Скидки составляют до 42%.