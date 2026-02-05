Форма этой сборной на Олимпиаде покорила сердца фанатов: как она выглядит (фото)

Монголы отправят на Игры всего 3 спортсменов, но их форма вызвала фурор в сети

В Украине продолжают критиковать форму национальной команды на Олимпийские игры-2026. При этом все ставят в пример экипировку сборной Монголии.

Монгольский национальный олимпийский комитет представил форму своей команды на Игры в Италии еще в январе. Видео вызвало небывалый восторг среди любителей спорта.

Дело в том, что Goyol Cashmer, экипировщик монгольской команды, блистательно справился с задачей — совместил традиционную одежду Великой Монгольской империи XIII–XV веков с современным дизайном. В итоге болельщики по всему миру хотят прикоснуться к культуре Монголии.

Форма олимпийской сборной Монголии/Фото: instagram.com/goyolcashmere.mn

В сети парадную форму сборной Монголии уже называют лучшей на Олимпиаде. Разумеется украинские пользователи сравнивают форму сборных Украины и Монголии. Часто пользователи критикуют НОК Украины из-за слишком простого дизайна экипировки от польской компании 4F.

Форма сборной Украины на Олимпиаду в Милане/Фото: НОК Украины

Напомним, сборная Украины будет представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект считает, что у нашей команды есть шансы на медали.