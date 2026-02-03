Лучшая спортсменка Украины ждет первенца: как выглядит ее жених-иностранец и чем занимается
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Известная украинка сообщила о беременности
Украинская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о беременности. Отцом ребенка является титулованный итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле.
Что нужно знать
- 35-летняя Харлан объявила о беременности
- Отцом ребенка является 38-летний итальянский фехтовальщик Самеле
- Луиджи и Ольга познакомились в 2017 году на соревнованиях
Соответствующий пост Харлан опубликовала на своей странице в Instagram. Пара записала милое видео, на котором видно беременный животик Ольги.
Лучший раздел вот-вот начнется.
Харлан и Самеле познакомились в 2017 году на соревнованиях, когда Ольга еще была замужем. Роман между украинкой и итальянцем начался, во время бракоразводного процесса Харлан с фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Из-за этого Ольга и Луиджи первое время скрывали отношения.
В 2024 году Самеле сделал Харлан предложение руки и сердца, и Ольга сказала "Да!". Со свадьбой влюбленные решили не торопиться.
Справка:
- Луиджи Самеле — титулованный итальянский саблист, четырехкратный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы, победитель мирового кубка.
- Ольга Харлан — самая титулованная спортсменка в истории Украины (6 олимпийских наград), двукратная олимпийская чемпионка (командная сабля), шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка Европейских игр.
Как выглядит Луиджи Самеле
Напомним, Россия добилась переноса чемпионата Европы-2026 по фехтованию из Таллина. Друг Украины похвалил власти Эстонии, которые до конца боролись за Евро без россиян.