Лучшая спортсменка Украины ждет первенца: как выглядит ее жених-иностранец и чем занимается

Известная украинка сообщила о беременности

Украинская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан объявила о беременности. Отцом ребенка является титулованный итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле.

Что нужно знать

35-летняя Харлан объявила о беременности

Отцом ребенка является 38-летний итальянский фехтовальщик Самеле

Луиджи и Ольга познакомились в 2017 году на соревнованиях

Соответствующий пост Харлан опубликовала на своей странице в Instagram. Пара записала милое видео, на котором видно беременный животик Ольги.

Лучший раздел вот-вот начнется. Ольга Харлан

Харлан и Самеле познакомились в 2017 году на соревнованиях, когда Ольга еще была замужем. Роман между украинкой и итальянцем начался, во время бракоразводного процесса Харлан с фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Из-за этого Ольга и Луиджи первое время скрывали отношения.

В 2024 году Самеле сделал Харлан предложение руки и сердца, и Ольга сказала "Да!". Со свадьбой влюбленные решили не торопиться.

Луиджи Самеле сделал предложение Ольге Харлан

Справка:

Луиджи Самеле — титулованный итальянский саблист, четырехкратный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы, победитель мирового кубка.

Ольга Харлан — самая титулованная спортсменка в истории Украины (6 олимпийских наград), двукратная олимпийская чемпионка (командная сабля), шестикратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка Европейских игр.

Как выглядит Луиджи Самеле

Луиджи Самеле и Ольга Харлан отпраздновали Новый год/Фото: instagram.com/gigisamele87

Луиджи Самеле/Фото: instagram.com/gigisamele87

Луиджи Самеле/Фото: instagram.com/gigisamele87

Луиджи Самеле/Фото: instagram.com/gigisamele87

