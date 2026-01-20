Российская спортсменка попалась на "допинге Мудрика" и получила жесткое наказание

Горнолыжница принимала запрещенный препарат

Российская горнолыжница Софья Решетник получила 3-летнююю дисквалификацию за допинг. В организме спортсменки были обнаружены следы мельдония.

Что нужно знать

Решетник провалила допинг-тест на мельдоний в 2024 году

Россиянку наказали 3-летним баном

Мудрик отстранен от футбола из-за употребления мельдония

Об этом сообщает РИА-Новости. 17-летняя россиянка начала отбывать срок дисквалификации со 2 декабря 2024 года. Софья является многократной победительницей всероссийских соревнований.

Отметим, именно мельдоний был обнаружен в допинг-пробе украинского футболиста и вингера "Челси" Михаила Мудрика. Препарат милдронат (действующее вещество мельдоний) распространен в России и странах бывшего Советского Союза. С 1 января 2016 года мельдоний стал под запретом для спортсменов.

Напомним, "Челси" и Мудрик выступили с заявлениями по поводу допинг-скандала, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Ориентировочно, игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации. Тем не менее якобы существует вариант, при котором Миша может помочь сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.