Украинской теннисистке закрыли рот на Australian Open, но она нашла выход из ситуации (видео)
Спортсменка показала яркий пример своим украинским коллегам
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№92 WTA) проиграла в своем дебютном матче на Открытом чемпионате Австралии-2026. Тем не менее украинка оставила яркое впечатление о себе.
Что нужно знать
- Олейникова в Австралии дебютировала на Турнирах Большого Шлема
- Украинка проиграла Мэдисон Киз
- Александра пришла на пресс-конференцию с важным месседжом
Александра после поражения от действующей чемпионки Турнира Большого Шлема Мэдисон Киз (№9 WTA) из США произвела фурор на пресс-конференции. Об этом сообщает "Телеграф".
На послематчевом интервью украинка пришла в футболке с надписью "Мне нужна ваша помощь, чтобы защитить украинских детей и женщин, но я не могу говорить об этом здесь". Журналисты спросили Александру о надписи, однако Олейникова отметила, что не может говорить об этом на этой площадке. Кроме того, спортсменка рассказала о сложной ситуации в Украине из-за постоянных российских обстрелов.
Добавим, что публике понравилась Олейникова. Любители тенниса отметили ее энергичность и позитив.
Также Александру спросили о "тату" на лице. Оказалось, что теннисистка временно нанесла рисунки цветов на лицо в качестве дополнения к своему образу.
Отметим, лишь одна украинка прошла во второй круг Australian Open-2026. С расписанием и результатами наших теннисисток на ТБШ в Австралии можно ознакомиться на сайте "Телеграф".