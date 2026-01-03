Сумоист из Винницы покорил Японию и сердца украинцев (фото)

Борец сумо использует карту Украины в качестве своей подписи

Украинский сумоист Аонишики Арата (настоящее имя – Даниил Явгусишин) находится на пике популярности в Японии, где он в ноябре 2025 года выиграл Кубок императора. Успех уроженца Винницы также порадовал украинцев.

Что нужно знать

Даниил Явгусишин выиграл престижный турнир по сумо Kyūshū basho

Аонишики повысили до ранга озеки

Арата иногда использует штамп с картой Украины для подписи своей тегаты

Аонишики был повышен до чемпионского ранга озеки. После этого украинец обновил свою тегату, передает ua.tribuna.

Тегата — традиционный памятный сувенир, представляющий собой отпечаток руки сумоиста (обычно красными чернилами) и его подпись (сикона), написанная каллиграфически на квадратной карточке, символизирующий силу, статус и наследие рикиши (борца). Тегата Евгусишина – это красный отпечаток его ладони и его сикона (Аонишики Арата), написанная иероглифами.

Тегата Даниила Явгусишина/Фото: tegatastore.com

На некоторых тегатах Даниила можно обнаружить упоминание об Украине. Дело в том, что Аонишики использует штамп, на котором изображена карта Украины. Это обстоятельство наверняка порадует украинских болельщиков Явгусишина.

Штамп Даниила Явгусишина/Фото: tegatastore.com

Отметим, Даниил взял себе псевдоним Аонишики Арата в Японии. Аонишики означает "Синий" — отсылка к флагу Украины. Арата означает "свежий, новый". Кроме того, украинец, вероятно, взял первую часть псевдонима в честь своего тренера — Аминисики, а вторую часть — в честь Арата Яманаки, который приютил Даниила в Японии.

Напомним, в октябре 2025 года Явгусишин заявил о намерении в будущем получить японское гражданство. Даниил созвал пресс-конференцию, на которой отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо.