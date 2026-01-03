Сумоист из Винницы покорил Японию и сердца украинцев (фото)
Борец сумо использует карту Украины в качестве своей подписи
Украинский сумоист Аонишики Арата (настоящее имя – Даниил Явгусишин) находится на пике популярности в Японии, где он в ноябре 2025 года выиграл Кубок императора. Успех уроженца Винницы также порадовал украинцев.
Что нужно знать
- Даниил Явгусишин выиграл престижный турнир по сумо Kyūshū basho
- Аонишики повысили до ранга озеки
- Арата иногда использует штамп с картой Украины для подписи своей тегаты
Аонишики был повышен до чемпионского ранга озеки. После этого украинец обновил свою тегату, передает ua.tribuna.
Тегата — традиционный памятный сувенир, представляющий собой отпечаток руки сумоиста (обычно красными чернилами) и его подпись (сикона), написанная каллиграфически на квадратной карточке, символизирующий силу, статус и наследие рикиши (борца). Тегата Евгусишина – это красный отпечаток его ладони и его сикона (Аонишики Арата), написанная иероглифами.
На некоторых тегатах Даниила можно обнаружить упоминание об Украине. Дело в том, что Аонишики использует штамп, на котором изображена карта Украины. Это обстоятельство наверняка порадует украинских болельщиков Явгусишина.
Отметим, Даниил взял себе псевдоним Аонишики Арата в Японии. Аонишики означает "Синий" — отсылка к флагу Украины. Арата означает "свежий, новый". Кроме того, украинец, вероятно, взял первую часть псевдонима в честь своего тренера — Аминисики, а вторую часть — в честь Арата Яманаки, который приютил Даниила в Японии.
Напомним, в октябре 2025 года Явгусишин заявил о намерении в будущем получить японское гражданство. Даниил созвал пресс-конференцию, на которой отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо.