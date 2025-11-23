Сумоист из Украины впервые в истории выиграл Кубок императора (видео)

Впервые украинец выиграл данный титул

В воскресенье, 23 ноября, в Фукуоке (Япония) завершился престижный турнир по профессиональному сумо Kyūshū basho. Победу на соревнованиях одержал украинский сумоист Аонишики Арата (настоящее имя – Даниил Явгусишин).

Что нужно знать:

Явгусишин выиграл Кубок императора в Японии

Украинцы до этого не достигали такого успеха

Даниил повысил свой ранг с секиваки до озеки

Триумф Явгусишину принесли 2 победы подряд в заключительный соревновательный день. Об этом сообщает "Телеграф".

В плей-офф секиваки (третий ранг в сумо, — Ред.) Аонишики во второй раз на турнире одолел йокодзуну (первый ранг) Томокацу Хосерю и впервые в карьере выиграл Кубок императора — один из шести ежегодных гранд-турниров по сумо. До этого украинцы не побеждали на таком уровне. Кроме того, Даниил завоевал титул озеки (второй ранг).

Справка: Даниил Явгусишин взял себе псевдоним Аонишики Арата в Японии. Аонишики означает "Голубой" — отсылка к флагу Украины. Арата означает спокойствие. Кроме того, украинец взял первую часть псевдонима в честь своего тренера — Аминисики, а вторую часть — в честь Арата Яманаки, который приютил Даниила после переезда в Японию.

Напомним, в октябре 2025 года Явгусишин заявил о намерении получить японское гражданство. Даниил созвал пресс-конференцию, на которой отказался говорить о войне в Украине, отметив, что он сумоист и хочет говорить исключительно о сумо.