"Хамрун" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций
Донецкий клуб близок к выходу в плей-офф 3-го по силе еврокубка
В четверг, 11 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет поединок 5-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против мальтийского "Хамруна". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хамрун" — "Шахтер".
Что нужно знать
- "Шахтер" сыграет с "Хамруном" в Та-Али (Мальта)
- Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo
- Бесплатная официальная трансляция поединка доступна на Megogo в эфире Т2 и кабельных сетях
Бесплатно в Украине игру "Шахтера" против "Хамруна" покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".
Кроме того, медиа-платформа также покажет встречу на своем ОТТ-сервисе, однако на платной основе. Матч можно посмотреть по подпискам: "Спорт", "Максимальная", "MEGOPACK Y" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 99 грн/7 дней, от 279 грн/месяц.
Поединок "Хамрун" — "Шахтер" пройдет на Национальном стадионе. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В 6-м туре дончане сыграют против "Риеки" (18.12.2025).