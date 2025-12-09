"Хамрун" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Донецкий клуб близок к выходу в плей-офф 3-го по силе еврокубка

В четверг, 11 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет поединок 5-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против мальтийского "Хамруна". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хамрун" — "Шахтер".

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет с "Хамруном" в Та-Али (Мальта)

Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo

Бесплатная официальная трансляция поединка доступна на Megogo в эфире Т2 и кабельных сетях

Бесплатно в Украине игру "Шахтера" против "Хамруна" покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

Кроме того, медиа-платформа также покажет встречу на своем ОТТ-сервисе, однако на платной основе. Матч можно посмотреть по подпискам: "Спорт", "Максимальная", "MEGOPACK Y" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 99 грн/7 дней, от 279 грн/месяц.

Поединок "Хамрун" — "Шахтер" пройдет на Национальном стадионе. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В 6-м туре дончане сыграют против "Риеки" (18.12.2025).