"Хамрун" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Донецький клуб близький до виходу у плей-оф 3-го за силою єврокубка

У четвер, 11 грудня, донецький "Шахтар" зіграє поєдинок 5-го туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти мальтійського "Хамруна". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Хамрун" — "Шахтар".

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє з "Хамруном" у Та-Алі (Мальта)

Гру в Україні ексклюзивно покаже Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція поєдинку доступна на Megogo в етері Т2 та кабельних мережах

Безкоштовно в Україні гру "Шахтаря" проти "Хамруна" покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

Крім того, медіаплатформа також покаже зустріч на своєму ОТТ-сервісі, проте на платній основі. Матч можна переглянути за підписками: "Спорт", "Максимальна", "MEGOPACK Y" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 99 грн/7 днів, від 279 грн/місяць.

Поєдинок "Хамрун" — "Шахтар" пройде на Національному стадіоні. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У 6-му турі донеччани зіграють проти "Рієки" (18.12.2025).