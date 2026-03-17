Зарабатывает на смерти деда Толи? Внука звезды захейтили в Threads

Александр Гусин отрицает обвинения

После новости о смерти известного украинского блоггера "деда Толи", ушедшего из жизни 15 марта, в соцсетях разразился скандал. Его внука раскритиковали из-за видео с уведомлением о потере, где пользователи заметили логотип онлайн-казино.

Этого оказалось достаточно, чтобы в комментариях начались обвинения, мол даже трагическую новость внук деда Толи решил "монетизировать". На фоне этого у Threads подлили масла в огонь.

Один из пользователей опубликовал мем, на котором мужчина улыбается у могилы, а на самой могиле — тот же логотип казино. Подпись довольно провокационная: "Внук деда Толи вайб".

Сообщение пользователя Threads

Реакция внука

Сам Александр Гусин отреагировал в комментариях под сообщением в Threads. Он заявил, что видео с логотипом казино не имеет никакого отношения к их официальному аккаунту и соответственно не публиковалось семьей.

Несмотря на объяснение, волна критики не утихла. В комментариях пользователи активно обсуждают не только ситуацию с видео, но и в целом отношение внука к деду во время сдержек.

"Ну ничего удивительного, он использовал деда активно, часто на стремах видно, что деду сложно было, но Толик не останавливался — потому что сначала ему деньги нужно было на "убежать", потом на жизнь за границей".

