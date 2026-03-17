Украина поможет Израилю в войне с Ираном? Эксперты вернули к реальности

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху о помощи Украине Израилю на фоне войны на Ближнем Востоке. Эксперты рассказали "Телеграфу", что Украина может предложить Израилю и что могла бы получить ответ.

На самом деле, Украина может дать Израилю меньше, чем кажется, — Борислав Береза

По мнению экс-нардепа и общественного деятеля Борислава Березы, блогеры и политики в Украине переоценивают возможности нашей страны в этом вопросе. Это, считает он, связано с отсутствием информации о возможностях других стран.

Перехватчики дронов из китайских комплектующих Израиль не очень интересует. У них есть SPYDER с ракетами Дерби и Ор Эйтан (лазерная система), которую вряд ли сможет кто-то переплюнуть по цене и эффективности перехвата, — отметил Береза

Борислав Береза

Кроме того, добавил он, препятствием может стать и военная концепция Израиля. Она не позволяет интегрировать какое-либо боевое решение другого государства без собственной длительной апробации систем защиты от внешнего воздействия. Реально интересовать Израиль может то, в чем у Украины есть практический опыт.

Например системы идентификации низколетящих акустических сигнатур БПЛА. Главная ценность этой системы – низкая стоимость имплементации. Есть и другие технологические решения, которые могут быть интересны Израилю, – пояснил Береза

Что Израиль мог бы дать Украине

Что касается того, что Украина могла бы получить в ответ от Израиля — вариантов множество, говорит экс-нардеп. Речь идет и о вооружении и о технологиях.

Нам нужны в большом количестве те же израильские радары RADA серий RPS-42 и RPS-82, которые помогают противодействовать шахедам. Есть и технологии, которые нам интересны, Борислав Береза

Впрочем, по его оценке, ситуация может дать Украине более важную возможность. Речь идет о том, чтобы стать региональным игроком на поле России.

Если договориться с Израилем и арабскими странами, можно выстроить эффективное региональное партнерство в регионе, где мы никогда не были игроком и где всегда сильные позиции были у РФ. И это реальная возможность, – резюмировал Береза

У Израиля нет большой проблемы с дронами, — Сергей Ауслендер

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер считает, что Украина может предложить Израилю тактические наработки по применению дронов. Впрочем, говорит он, у Израиля есть собственный успешный опыт борьбы с беспилотниками. Однако наша страна, по мнению Ауслендера, могла бы предложить более дешевые средства, например дроны-перехватчики.

У нас достаточно средств борьбы с дронами, и дроны не являются такой уж большой проблемой, потому что они летят издалека. Иранским дронам нужно очень долго до нас добираться, в результате чего их успевают обнаружить и уничтожить до подлета. Их союзники сбивают, мы сбиваем и так далее. Поэтому здесь большой проблемы нет, – объяснил журналист

Сергей Ауслендер

Относительно того, что Украина могла бы получить ответ, Ауслендер констатировал, что прежде всего нам нужны системы противовоздушной противоракетной обороны. Однако сейчас в приоритете для Израиля собственная армия. К тому же у страны есть контракты на поставку этих систем — например, с Германией, Чехией.

Нам необходимо выполнить эти обязательства. Поэтому я не знаю, о чем будут говорить (Зеленский и Нетаньяху, — ред.), но всегда найдется о чем поговорить двум умным людям, — отметил Ауслендер

Что сказал Зеленский о сотрудничестве с Израилем

Израильское издание Ynet со ссылкой на источники и посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука сообщило, что Нетаньяху направил Украине прошение о проведении разговора с Зеленским о сотрудничестве в перехвате иранских дронов. Глава Украины заявил, что готов к разговору и добавил, что "у него (Нетаньяху – ред.) есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему".

