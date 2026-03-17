Жадан стал "ближе к телу" и растрогал своих фанаток (видео)

Писатель удивил прочтением стихов

Сергей Жадан — известный украинский писатель, поэт, музыкант, общественный деятель и военный. Он активно ведет свои соцсети и в этот раз взбудоражил фанатов новым видео в Instagram и Threads. В нем он на камеру читал стихи, но не свои, а легендарной украинской поэтессы Лины Костенко.

Как видно на видео, Жадан появился перед камерой в толстовке с названием своей бригады "Хартия". В нем он читает стих "Досвід. Акація". В подписи к публикации он сообщил, что присоединился к флешмобу по прочтению стихов Лины Костенко.

Присоединяюсь к флеш-мобу #ЛінаЩасливіЖитиПоруч. Любим Лину Васильевну всей редакцией Радио Хартия и личным составом Корпуса. Читайте украинскую поэзию, цените украинских поэтов — они делают язык живым и пластичным написал Жадан

В комментариях к видео началось бурное обсуждение, как стиха Лины Костенко, так и самого Жадана и того, как проникновенно и красиво он читает ее стихи.

Вот что писали пользователи в комментариях к видео с писателем:

Так красиво.

Напомнили сладкую акацию моего Приазовья.

Люблю эту мысль: поэзия выдерживает всякий голос, но не каждый голос выдерживает ее. В вашем голосе слова стали жестче, теплее, ближе к телу.

Сергей Жадан читает стихи Лины Костенко? Я просто плачу от восторга.

Я вас обожаю!

Пусть мед из акации принесет сладость в вашу жизнь.

Комментарии под видео Жадана

