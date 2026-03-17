Фицо и Орбан получат желаемое? Украина изменила решение по нефтепроводу "Дружба"

Еврокомиссия поспособствовала этому

Украина согласилась возобновить транзит нефти через нефтепровод "Дружбу". Поставки будут возобновлены в Венгрию и Словакию, лидеры которых угрожали Киеву.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование.

"Украинцы одобрительно отнеслись к этому предложению и приняли его", — говорится в сообщении.

Пост фон дер Ляен о нефтепроводе Дружба

Глава Еврокомиссии добавила, что приоритетом является обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан. ЕС продолжает работать с заинтересованными сторонами по альтернативным маршрутам транзита нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что примерно 1,5 месяца понадобится на возобновление транзита через нефтепровод "Дружба" после ударов РФ. По его словам, утверждение о том, что Украина якобы намеренно блокирует транзит нефти через "Дружбу", безосновательны. Киев с первых дней после удара начал работать над альтернативным техническим решением, и эта работа близка к завершению.

Что предшествовало

В феврале 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена ​​из-за атаки российского дрона по трубопроводному оборудованию на западе Украины. Тогда премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо начали угрожать Киеву.

Ведь, по мнению венгерского лидера, остановка работы "Дружбы" была вызвана "политическими, а не техническими причинами". После этого Орбан несколько раз угрожал президенту Владимиру Зеленскому не только прекращением сотрудничества между странами, но и блокированием решений ЕС по Украине.

Нефтепровод "Дружба" на карте

Фицо также не отставал в угрозах, но его главным рычагом влияния была энергетика. Он говорил, что отключит Украину от словацких станций, что в условиях дефицита будет иметь немалые последствия. Однако остановка импорта из Словакии не повлияла на государство, ведь страна-соседка поставляет чуть больше 5% от общего объема электроэнергии.

