Подарок из России: что известно об огромной люстре, которую начали ремонтировать в Раде (фото)

В зале заседаний ВР начался ремонт

В преддверии Пасхи в сессионном зале Верховной Рады ремонтируют люстру диаметром четыре метра и весом три тонны.

Соответствующие фото появились в сети. В последний раз это делали 8 лет назад – весной 2018 года.

Именно тогда сообщалось, что под куполом ремонтируют и обслуживают люстру, имеющую диаметр 4 метра и вес около 3 тонн.

Следует отметить, что без соответствующего обслуживания такая люстра может упасть на депутатов во время заседания и вызвать много жертв. Но народные избранники боялись голосовать за ремонт купола даже в аварийном состоянии, чтобы их не обвинили в хищении бюджетных средств.

Как в свое время выяснили журналисты "Петропавловки", она является подарком Верховной Раде от России, преподнесенным еще в советское время, а лампочки можно заменять только раз в полгода, когда парламентарии находятся на каникулах.

Люстра держится на четырех толстых тросах, которые опускаются до самого низа для чистки и замены ламп. Чтобы опустить люстру до пола, необходимо по крайней мере три часа. Это делают медленно, по 10 см, из-за большого веса.

Люстра в сессионном зале Верховной Рады

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты должны либо продолжать работу в Верховной Раде, либо идти служить на фронт. В условиях военного положения парламент должен функционировать полноценно.

Ранее парламентарии провалили голосование за важные законы, требуемые Международным валютным фондом, а треть нардепов не пришли в Раду даже на встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.

12 февраля десятки народных депутатов одновременно заболели якобы отравлением. Позже сообщалось, что все они подхватили ротавирус. Заседание сорвалось, потому что в зале просто не хватило голосов для принятия решений.