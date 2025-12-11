"Хамрун" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Горняки рвутся в плей-офф 3-го по силе еврокубка

В четверг, 11 декабря, "Шахтер" сыграет с "Хамруном" в рамках гостевого поединка 5-го тура основного раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Донецкий клуб близок к попаданию в 1/8 финала ЛК.

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет с "Хамруном" в Та-Али (Мальта)

Горняки — фавориты встречи

Рассудит встречу немецкая бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хамрун" — "Шахтер". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Горняки подходят к игре в качестве безоговорочного фаворита. "Шахтер" (9 очков, 4-е место) очень близок к плей-офф. При этом дончане могут попасть в 1/8 финала ЛК напрямую, если по итогам 6 туров попадут в топ-8. В чемпионате Украины подопечные Арды Турана идут вторыми. "Хамрун", в свою очередь, на внутренней арене также занимает вторую позицию.

Добавим, что матч "Хамрун" — "Шахтер" пройдет на Национальном стадионе. Накануне "Телеграф", сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Примечательно, что "Хамрун" в сезоне 2025/26 уже играл с украинской командой в еврокубках. В квалификации Лиги чемпионов мальтийский коллектив дважды проиграл "Динамо".

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии, а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1) из Ирландии. В 6-м туре дончане сыграют против "Риеки" (18.12.2025).