Футболист поддержал войну против Украины, а теперь пожинает ее плоды

Ассистент главного тренера "Динамо" (Москва), бывший футболист "Челси" и сборной РФ Юрий Жирков рассказал об увеличении цен в России. Экс-хавбек не стал раскрывать свои траты на месяц, но признался, что жить в Москве стало дороже.

Соответствующий комментарий Жиркова приводит sport-express.ru. Он не стал прямо отвечать на вопрос о тратах, но признал, что жить в России стало тяжелее.

Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна… И в магазин одежды сходить дорого.

В сети отметили, что, если Жирков почувствовал повышение цен в РФ, то, что говорить про рядовых россиян.

Справка: Жирков — один из самых успешных футболистов РФ в Европе, провел несколько сезонов в "Челси". Со сборной РФ выиграл "бронзу" Евро-2008.

Примечательно, что Жирков фактически поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину. Прямо он не говорил об этом, однако в декабре 2025 года заявил об отказе посещать страны Европы. Свое решение он мотивировал тем, что не согласен с позицией европейских государств, "спонсирующих Украину". Кроме того, Юрий известен своими выпадами "победобесия".