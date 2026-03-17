В "Сильпо" за этот популярный кофе можно переплатить сотни гривен: где купить дешевле (фото)

Большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж

В разных торговых сетях цены на продукты могут существенно отличаться. Не зная о самых выгодных предложениях можно переплатить сотни гривен только на 1 товаре.

О том, где сейчас можно купить дешевле всего растворимый кофе известного бренда Ambassador проанализировал "Телеграф". Так, согласно данным сайта GoToShop, за одну и ту же упаковку кофе Ambassador Premium (250г) в разных магазинах сейчас просят 216 и 619 гривен — разница 400 гривен.

Дороже всего данный продукт продается в супермаркетах "Сильпо" — 704 гривны без скидки (сейчас, 17 марта, 428 гривен);

Далее идет "Novus" с ценником 619 гривен;

В "Varus" такая упаковка обойдется в 579 гривен;

А в "АТБ" придется заплатить 477 гривен (сейчас со скидкой 269 гривен).

Кофе Ambassador

Таким образом выходит, что даже без скидок разница в цене на один и тот же товар может достигать 200 гривен, а с учетом скидок и того больше.

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

