Шон Пенн получил "Оскар" в Украине: таких нет больше ни у кого (видео)
Статуэтка изготовлена из стали вагона, поврежденного в результате атаки россиян
Известный американский актер Шон Пенн, который вместо церемонии вручения премии Киноакадемии приехал в Украину, все же получил свой "Оскар". Правда, его ему вручила Укрзализныца.
Само изделие изготовлено из стали вагона, поврежденного в результате российской атаки. Об этом сообщили на странице "Укрзализныци" в Инстаграмм.
"Эта награда не ограничивается достижениями в кино — она отмечает стойкость, человечность и отвагу, которая держит всех нас в движении", — сообщила Укрзализныця.
Напомним, что в этом году Шон Пенн получил свой третий "Оскар" за роль в фильме "Одна битва за другой". Однако актер проигнорировал церемонию награждения в США, поскольку именно в это время ехал в Украину. "Укрзализныца" подтвердила его прибытие в Киев видеороликом с вокзала, после чего Пенн встретился с Владимиром Зеленским.
С самого начала полномасштабного вторжения актер поддерживает Украину. К слову, в день начала войны, 24 февраля 2022 года, он находился в Киеве. Тогда он снимал документальный проект о пути Зеленского от актера к президенту. Из-за войны замысел фильма изменился — лента "Superpower" (Суперсила) стала рассказом об обороне Украины. Ее премьера прошла на фестивале "Берлинале" в 2023 году.
Символический жест со статуэткой
Во время одного из приездов в ноябре 2022 года Пенн привез свой "Оскар" в Киев и оставил его президенту Зеленскому. Актер попросил вернуть награду только после победы Украины. Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени за поддержку государства.
Работа в украинском кино
Шон Пенн снялся в украинском фильме-альманахе "Война глазами животных" (режиссер Мирослав Слабошпицкий). Интересный факт: за свою роль Пенн получил гонорар в размере всего 1 доллар. Это минимальная сумма, которую он должен получить по правилам американской Гильдии киноактеров, поскольку работать полностью бесплатно ему запрещено контрактами Гильдии.
Также Юрий Горбунов выложил видео, где Шон Пенн заговорил по-украински. Легендарный актер зачитал строчки из песни Владимира Ивасюка "Червона рута". Более того, украинский шоумен намекнул на то, что оскароносный актер появится в фильме "Поезд "Червона рута"".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети обсуждают кроссовки "Шона Пенна", в которых он сфотографировался на киевском вокзале.