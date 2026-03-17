Шон Пенн получил "Оскар" в Украине: таких нет больше ни у кого (видео)

Наталья Дума
Автор
Шон Пенн Новость обновлена 17 марта 2026, 17:40
Статуэтка изготовлена из стали вагона, поврежденного в результате атаки россиян

Известный американский актер Шон Пенн, который вместо церемонии вручения премии Киноакадемии приехал в Украину, все же получил свой "Оскар". Правда, его ему вручила Укрзализныца.

Само изделие изготовлено из стали вагона, поврежденного в результате российской атаки. Об этом сообщили на странице "Укрзализныци" в Инстаграмм.

"Эта награда не ограничивается достижениями в кино — она отмечает стойкость, человечность и отвагу, которая держит всех нас в движении", — сообщила Укрзализныця.

Напомним, что в этом году Шон Пенн получил свой третий "Оскар" за роль в фильме "Одна битва за другой". Однако актер проигнорировал церемонию награждения в США, поскольку именно в это время ехал в Украину. "Укрзализныца" подтвердила его прибытие в Киев видеороликом с вокзала, после чего Пенн встретился с Владимиром Зеленским.

Шон Пенн и Зеленский
С самого начала полномасштабного вторжения актер поддерживает Украину. К слову, в день начала войны, 24 февраля 2022 года, он находился в Киеве. Тогда он снимал документальный проект о пути Зеленского от актера к президенту. Из-за войны замысел фильма изменился — лента "Superpower" (Суперсила) стала рассказом об обороне Украины. Ее премьера прошла на фестивале "Берлинале" в 2023 году.

Во время одного из приездов в ноябре 2022 года Пенн привез свой "Оскар" в Киев и оставил его президенту Зеленскому. Актер попросил вернуть награду только после победы Украины. Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени за поддержку государства.

Шон Пенн отдал свой Оскар Зеленскому
Шон Пенн снялся в украинском фильме-альманахе "Война глазами животных" (режиссер Мирослав Слабошпицкий). Интересный факт: за свою роль Пенн получил гонорар в размере всего 1 доллар. Это минимальная сумма, которую он должен получить по правилам американской Гильдии киноактеров, поскольку работать полностью бесплатно ему запрещено контрактами Гильдии.

Также Юрий Горбунов выложил видео, где Шон Пенн заговорил по-украински. Легендарный актер зачитал строчки из песни Владимира Ивасюка "Червона рута". Более того, украинский шоумен намекнул на то, что оскароносный актер появится в фильме "Поезд "Червона рута"".

