Конфискация мотоциклов для ВСУ: военные объяснили, есть ли смысл

Адвокат рассказал, насколько законна эта инициатива

В Украине предложили конфисковывать громкие мотоциклы в пользу ВСУ, однако возникает вопрос, насколько это целесообразно и нужно армии. Ответ "Телеграфу" дал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, инициатива Ивановской сельской территориальной общины, которая предложила это, вполне ясна. Ведь некоторые мотоциклы действительно вызывают немало дискомфорта, особенно во время воздушных тревог.

Целесообразность тоже объяснима, ведь в ВСУ есть подразделения, которые используют мотоциклы, квадроциклы и другую легкую технику для передвижения. Однако реализация этой инициативы будет сопровождаться трудностями.

"Суть в том: чтобы бороться с подобным явлением этих громких мотоциклов, которые, скажем так, доставляют определенные неудобства для населения. Но говорить, что громко гоняют только несовершеннолетние — ошибка. У меня много знакомых 40+ с мотоциклами", — говорит спикер.

Владислав Волошин

Он добавляет, что, вероятнее, эти слова сельской общины были этаким предупреждением, ведь пока никаких распоряжений или предложений в Верховную Раду не поступало.

"Кому-то это может показаться лишним, но раньше были случаи, когдау тех, кого полиция задерживала с признаками употребления алкоголя, изымали и мобилизовывали транспортные средства. Инициатива в принципе хорошая, я ее поддерживаю, но я не знаю, как это будет официально", — резюмировал Волошин.

Как пояснили "Телеграфу" в одном из ТЦК и СП, законный механизм конфискации громких мотоциклов есть, но подробнее о нем могут говорить правоохранительные органы.

"Что касается потребности их в армии, опять же — нужно спрашивать у самих военных. Российские мотоциклы использовали в рамках тактики инфильтрации. И это было довольно успешно — цель маленькая, двигается быстро, дроном попасть трудно", — говорит военный.

Законна ли возможная конфискация

Адвокат Назар Мулявко подчеркнул, что привлечь к ответственности за громкий шум транспортного средства практически невозможно, поскольку отсутствует прямая норма, которая бы это предусматривала. Соответственно объективно измерить уровень шума выхлопной системы также сложно, ведь полиция не обеспечена соответствующими техническими средствами.

Он добавляет, что есть случаи, когда шум связан с технической неисправностью, которую сразу на месте достаточно проблематично доказать. А вот по конфискации мотоциклов или другого транспорта есть нюанс.

"Что касается изъятия транспортных средств в пользу ВСУ, такая возможность действительно предусмотрена. В то же время такое изъятие обязательно сопровождается компенсацией стоимости имущества, а его оценка осуществляется отдельно в установленном порядке", — говорит Мулявка.

По его словам, полиция не может произвольно конфисковать имущество. Такие действия должны быть должным образом обоснованы, иметь правовые основания и подтверждаться реальной необходимостью в соответствии с требованиями законодательства.

"На самом деле такие посты в социальных сетях с официальных страниц органов местного самоуправления есть не что иное, как реакция на жалобы жителей, что в целом является вполне нормальным явлением", — добавляет собеседник.

Назар Мулевка

В то же время необходимо учитывать, насколько подобные действия находятся в пределах правового поля. В частности, вопрос изъятия какого-либо транспортного средства или другого имущества должен четко отвечать требованиям законодательства и не может произвольно выполняться ни ТЦК, ни Национальной полицией.

"Такие меры возможны исключительно при наличии законных оснований, надлежащего обоснования и с соблюдением установленной процедуры, в частности, с учетом обязательности дальнейшей компенсации стоимости имущества в предусмотренных законом случаях", — резюмировал адвокат.

Что предшествовало

В понедельник, 16 марта, Ивановская сельская территориальная община опубликовала сообщение, где обратилась к водителям мотоциклов. Сначала их попросили управлять с умом и не создавать лишний шум, а затем предложили инициативу.

"На одном из совещаний было предложено провести реквизицию мотоциклов (принудительное изъятие транспортного средства в пользу ВСУ). Вопрос уже прорабатывается соответствующими территориальным центром комплектования и патрульной службой Национальной Полиции. Перед этим планируется проведение воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях общины", — говорится в сообщении.

