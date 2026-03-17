Мобилизация в России, Patriot и мирное соглашение. Зеленский дал интервью любимой газете Трампа

Говорил и о войне на Ближнем Востоке

Украинский лидер Владимир Зеленский дал интервью американской газете The New York Post, которую часто цитирует и хвалит президент США Дональд Трамп. В заявлениях он коснулся не только вопроса поставок ракет Patriot, но и мирного соглашения.

"Телеграф" собрал главные тезисы Зеленского. По его словам, Украина стремится к миру, США тоже стремятся, а Кремль только создает иллюзию, чтобы не злить Трампа.

Главные заявления президента:

Тысячи ракет "Patriot" не могут остановить десятки тысяч иранских "шахедов". Один такой дрон дешевле в 40 раз, чем одна ракета "Patriot".

У Украины есть вся система противовоздушной защиты, кроме антибаллистической. У Америки есть прекрасные антибаллистические системы. Объединяя две эти силы, можно закрыть небо над любым государством, на которое идет массированная атака.

Сегодня Украина – номер один в этих технологиях, а Соединенные Штаты – самая эффективная, самая сильная армия в мире. Если мы говорим об обмене – реальном обмене безопасностью, гарантиями безопасности и опытом – мы открыты.

Россия уменьшает производство ракет и перенаправляет финансы на увеличение производства дронов. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов , но общая цель у них – 1000 дронов в сутки.

, но общая цель у них – 1000 дронов в сутки. Дрон-перехватчик стоит 3-5 тысяч долларов. То есть на один "шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к "Patriot" стоит 4 миллиона. Украина тратит для сбития дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока – 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем.

Я бы очень хотел, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит. Это не так. Украина защищает интересы и ценности. Безусловно, Америка права, когда говорит, что она дальше, чем Европа, от этой войны. Это понятно. Но мы видим союзников США на Ближнем Востоке, и мы видим, что и кто им угрожает.

Россия постоянно мобилизует в месяц 40-45 тысяч человек . Чтобы войско России не увеличивалось, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. За последние три месяца мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это около 100 тысяч человек. Представьте, сколько Россия отдает ради этой войны.

В этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Понимаю, бывают разные моменты: раздражительность, внутренние вопросы, войны. Но, тем не менее, нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира – значит, мы союзники в этом вопросе и не надо даже сомневаться. Надо идти к этой цели.

Понимаю, бывают разные моменты: раздражительность, внутренние вопросы, войны. Но, тем не менее, нужно понять: Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира – значит, мы союзники в этом вопросе и не надо даже сомневаться. Надо идти к этой цели. Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин . Хотя Путин все делает, чтобы показать, что это он хочет, а Украина – нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это ложь и манипуляция. Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества.

Надо каждый день искать варианты мирного соглашения. Нам нужно встретиться с американцами. У нас еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться.

Заметим, что The New York Post довольно часто цитирует Трампа, публикует его интервью и даже сообщения с сети. Газета имеет правоконсервативный уклон, однако часто представляет слова президента США как нейтральные или в положительном ключе.

