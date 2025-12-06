В сети уже приписали спортсмену "дискредитацию" главы Кремля

Капитан футбольной медиа-команды "Амкал" Руслан Имаев заявил, что хотел бы сыграть с президентом РФ Владимиром Путином в одной команде. При этом спортсмен уточнил, что для профессионального футбола глава Кремля не годится.

Имаев хотел бы сыграть с Путиным за "Амкал"

Футболист заявил, что глава Кремля не прошел бы медосмотр для игры в Кубке России

В сети отреагировали на слова Руслана

Соответствующий комментарий Имаева приводит telegram-канал 13TEAM. Руслан отметил, что в Кубке России Путин сыграть не смог бы, ведь не прошел бы медицинское обследование.

Если мы говорим о профессиональном футболе, например, Кубке России. Что Дональд Трамп, что Владимир Путин не пройдут УМО (углубленное медицинское обследование). Руслан Имаев

В сети посмеялись над желанием футболиста. Один из пользователей отметил, что Руслан унизил и дискредитировал Путина.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В ноябре 2025 года россияне в товарищеской игре проиграли худшей команде Южной Америки. Россияне хотят попасть на ЧМ-2026 с помощью доброй воли президента США Дональда Трампа.