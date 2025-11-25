"Шемрок Роверс" - "Шахтер": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Горняки рвутся в плей-офф 3-го по силе еврокубка

В четверг, 27 ноября, "Шахтер" сыграет выездной поединок в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шемрок Роверс" — "Шахтер".

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет с "Шемрок Роверс" в Дублине (Ирландия)

Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo

Бесплатная официальная трансляция матча будет доступна в эфире Т2 и кабельных сетях

Бесплатно в Украине игру "Шахтера" против "Шемрок Роверс" покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo также будет транслировать матч, однако на платной основе. Встречу на сервисе можно посмотреть по подпискам: "Максимальная", "MEGOPACK Y" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 99 грн/7 дней.

Матч "Шемрок Роверс" — "Шахтер" состоится в Дублине (Ирландия) на стадионе "Талла". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии.