Имущество под Москвой и вилла под Киевом: что известно о вдове Андрея Портнова

Вдова политика была помощницей нардепа

После сообщений о задержании в немецком Хайнсберге подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главы Администрации президента и экссоветника Виктора Януковича Андрея Портнова в центре внимания оказалось не только расследование, но и личная жизнь политика. В браке он был дважды, но в последние годы прожил с гражданской женой, которая родила ему четырех детей.

Что следует знать

Анастасия Валяева – мать четырех детей Андрея Портнова, хотя официально брак они не регистрировали

Женщина вместе со своей матерью была бизнес-партнером Портнова в зарубежных компаниях, а также владела по его просьбе элитной недвижимостью в России.

Ранее Валяева работала помощницей народных депутатов и была причастна к юридическим объединениям, связанным с окружением Портнова

До гражданского брака Портнов был в браке с Инной Билоконной, когда родила политику двоих детей и работала в киевском оболонском суде, — пара развелась в 1996-м. Также известно, что бывший нардеп был женат на Татьяне Валерьевной, которая работала адвокатом.

Анастасия Валяева — не публичная личность, но именно она долгое время была гражданской женой Андрея Портнова, с которым у них была семья и дети. Портнов официально не был женат на Валяевой.

Анастасия Валяева, Андрей Портнов. Фото: РадиоСвобода

После событий Евромайдана и бегства Портнова из Украины Валяева переехала за ним в Россию и получила паспорт гражданки РФ. На нее политик переписал имущество, купленное у России, по данным "Схемм".

До этого она вместе с мамой фигурировала в бизнес-структурах, связанных с Портновым. Анастасия и ее мать Лидия Валяева являлись бизнес-партнерами Портнова в словацкой компании Leshko Group. Саму Валяеву также связывали с деятельностью в правозащитных или юридических объединениях, в частности, "Коллегия правозащитников", основателем которого был Владимир Макар — помощник нардепа Андрея Портнова.

Анастасия Валяева. Фото: росСМИ, "Сходка в сейфе"

Еще в начале 2000-х Валяева работала помощницей народного депутата Владимира Пилипенко, связываемого с так называемой "группой Портнова" в Верховной Раде. Журналисты установили, что уже после бегства в РФ, по ее имени под Москвой было оформлено большое здание площадью около 900 квадратных метров. В 2021 году этот объект недвижимости был продан. Российский номер телефона, которым она пользовалась, в базах подписывался как Анастасия Портнова, хотя официального брака пара не регистрировала.

Анастасия Валяева получила русский паспорт. Фото: РадиоСвобода

В 2016-2018 годах Валяеву и Портнова фиксировали в Москве — они пользовались автомобилем, который поочередно парковали в разных районах города, в том числе неподалеку от здания МИД РФ. В последний раз имя Валяевой активно упоминалось в апреле 2024 года. Тогда появилась информация о том, что Портнов переоформил свою виллу под Киевом на детей. Сам он находился в Испании, а юридические вопросы от имени несовершеннолетних решала их мать Анастасия Валяева.

Анастасия Валяева была владелицей дома под Москвой. Фото: РадиоСвобода

По данным из открытых источников, у Портнова осталось шесть детей: сыновья Игр (1993 года рождения) и Михаил (2022 года), а также дочери Лилия (1994), Варвара (2012), Ульяна (2014) и Василиса.

