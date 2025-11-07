Что-то в лесу сдохло и тайна Шовковского: мемы и шутки об успехе "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций
Бело-синие и Горняки подарили своим фанатам хорошее настроение
Украинские клубы порадовали болельщиков в еврокубках. "Шахтер" добыл уверенную победу над "Брейдабликом" (Исландия), а "Динамо" устроило погром "Зриньски" из Боснии и Герцеговины.
Что нужно знать
- "Динамо" обыграло "Зриньски" (6:0)
- "Шахтер" победил "Брейдаблик" (2:0)
- Сеть смеется с событий вокруг матчей
Сеть взорвалась мемами и шутками на тему еврокубковых матчей. Об этом сообщает "Телеграф".
"Шахтер" хоть и победил и доминировал, однако сама игра Горняков вызывает вопросы. Дончане частенько катали мяч поперек без смысла, владея мячом 74% игрового времени.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 4-м туре ЛК столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).
"Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 4-м туре Горняки сыграют против ирландского Шэмрок Роверс" (27.11.2025).
В чемпионате Украины киевляне идут вторыми, отставая от "Шахтера" на 4 очка. В Кубке страны"Динамо" прошло в четвертьфинал, выбив из турнира Горняков.