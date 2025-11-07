Что-то в лесу сдохло и тайна Шовковского: мемы и шутки об успехе "Динамо" и "Шахтера" в Лиге конференций

Бело-синие и Горняки подарили своим фанатам хорошее настроение

Украинские клубы порадовали болельщиков в еврокубках. "Шахтер" добыл уверенную победу над "Брейдабликом" (Исландия), а "Динамо" устроило погром "Зриньски" из Боснии и Герцеговины.

Что нужно знать

"Динамо" обыграло "Зриньски" (6:0)

"Шахтер" победил "Брейдаблик" (2:0)

Сеть смеется с событий вокруг матчей

Сеть взорвалась мемами и шутками на тему еврокубковых матчей. Об этом сообщает "Телеграф".

Перед игрой Шовковский отказался отвечать на вопрос журналиста, сохранив тайну схемы Бело-синих на игру

В графике перед матчем выдали неверную расстановку игроков "Динамо"

Попов оветил на критику очередным голом

Бело-синие доминировали в первом тайме

Киевляне в начале 2-го тайма забили 2 гола за 3 минуты

"Динамо" закрыло игру уже на 67-й минуте

Ярмоленко вышел на замену и забил

В этом матче гол забил даже скандальный Блэнуцэ - сеть отреагировала народным фразеологизмом "Что-то в лесу сдохло"

"Динамо" забило 6 голов "Зриньски" - обзор матча предлагают разместить на сайте для взрослых

Если присмотреться, то Шовковский не такой уж и плохой тренер для "Динамо"

Видеообзор матча "Динамо" - "Зриньски"

"Шахтер" хоть и победил и доминировал, однако сама игра Горняков вызывает вопросы. Дончане частенько катали мяч поперек без смысла, владея мячом 74% игрового времени.

Игра Горняков усыпляла фанатов и соперника

Украинцы сделали победный гол

Накануне бразильцы "Шахтера" после победы над "Динамо" заявили, что они не "фейковые". В сети уже придумали концепт "Реальных украинцев" в "Шахтере"

Горняки уверенно выиграли первый тайм

Бразильцы "Шахтера" напомнили, что они никакие не "фейковые"

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Брейдаблик"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 4-м туре ЛК столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).

"Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 4-м туре Горняки сыграют против ирландского Шэмрок Роверс" (27.11.2025).

В чемпионате Украины киевляне идут вторыми, отставая от "Шахтера" на 4 очка. В Кубке страны"Динамо" прошло в четвертьфинал, выбив из турнира Горняков.