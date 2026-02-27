Компенсация для беженцев или подготовка к выборам? Что эксперты говорят о новой опции в "Дии"

Компенсация через "Дию" для беженцев из Украины еще не заработала

Повлиять на украинцев за границей с целью подготовки к выборам? В сервисе "Дия" появилась возможность подать заявку на компенсацию из-за вынужденного перемещения за границу после 24 февраля 2022 года и начала военной агрессии. Подать заявку можно через портал. Однако эксперты усматривают в этом политический мотив.

Что нужно знать:

В "Дие" появилась возможность подать заявление на новый вид компенсации

Размер выплат пока не определен

Политологи указывают на два политических мотива

"Телеграф" пообщался с несколькими экспертами по этому поводу. Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк подчеркнул, что такая идея имеет несколько измерений. Среди них — охват "Дией" большего количества украинцы, в частности заграницей.

Это попытка, чтобы как можно большее количество украинцев было охвачено "Дией", это дает удобные элементы, влияние на них и определенный контроль и т.д. И, конечно, такая категория, на которую украинская власть имеет очень ограниченное влияние — беженцы в Европе — власть заинтересована, чтобы это влияние усилить Андрей Миселюк, политолог

Андрей Миселюк

Миселюк также отметил, что о размере компенсации пока и речь не идет, то есть предложение "сырое". "Главное, чтобы те, у кого там "Дия" есть, подали заявки и уже будет с этими людьми возможность коммуницировать, влиять на них — в этом направлении все и движется", — резюмирует эксперт.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов видит в такой инициативе предвыборную логику, и отмечает — деньги раздают неупорядоченно: "Деньги раздаются бессистемно и не могут привести к положительному эффекту. "Нацкешбек" провалился. "Вовину тысячу" получают прокуроры или судьи-коррупционеры. При этом кассир в супермаркете получает больше военного в тылу".

Александр Леонов

Что известно о компенсации в "Дии", выехавшим из Украины

Подать заявление на компенсацию могут совершеннолетние граждане, а также родители или опекуны от имени детей. Речь идет о тех, кто уехал после 24 февраля 2022 года или до сих пор не может вернуться из-за последствий российской агрессии. Чтобы подать заявление, необходимо зарегистрироваться/авторизироваться в "Дие", выбрать категорию A1.2 и заполнить форму, адреса до и после перемещения, информацию о пересечении границы и обстоятельствах, вызвавших вынужденный побег или отъезд за пределы Украины или невозможность вернуться в Украину. При наличии можно добавить подтверждающие документы — отметки в паспорте, документы о предоставлении защиты или убежища. Заявление подписывается через "Дия. Подпись" или КЭП.

Заявление в категории А1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины»

Размер выплат пока не определен – его установит Международная компенсационная комиссия. Создание компенсационной комиссии уже начато – в декабре 2025 года 35 государств и Европейский Союз подписали Конвенцию. Предварительно первые выплаты ожидаются в конце 2026 — начале 2027 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вопрос выборов активно обсуждается, несмотря на военные действия в Украине. Президент Владимир Зеленский отмечал, что их можно провести после изменений в законодательстве, но только при обеспечении безопасности — по меньшей мере на два месяца.