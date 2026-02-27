Укр

Звезда "Бригады" Майков дерзко высказался о войне: в свое время он жил в Киеве (видео)

Актер во время концерта со сцены выступил против войны

Павел Майков — известный российский актер, который в юности несколько лет жил в Киеве и окончил здесь школу. Он получил широкую популярность после выхода на экраны бандитского сериала "Бригада", где сыграл бандита "Пчелу". Во начале полномасштабной войны в Украине в отличие от своих коллег по сериалу, Майков выступил против, однако не стал уточнять, что Россия напала на Украину.

Теперь же в соцсети Threads распространили видео, на котором Павел Майков жестко и дерзко высказался против войны. Во время концерта своей рок-группы "Магрит" Майков призвал к миру, завершив речь фразой, в которой осудил войну.

Занимайтесь любовью и никогда не занимайтесь войной. Пусть война идет на х**. А те, кто хочет войны, пусть сдохнут. Это все, до свидания

Павел Майков

В комментариях началось бурное обсуждение такого дерзкого заявления "Пчелы". Многие пользователи отметили, что несмотря на негативность своего персонажа в "Бригаде", Павел единственный оказался адекватным, в отличие от других актеров картины.

Вот что писали люди в комментариях:

  • Тот, который играл самого еб**утого в "Бригаде", в жизни оказался самым адекватным.
  • Единственный нормальный из "Бригады". Хотя всегда казался самым быдловатым.
  • Кто бы знал, что все, кроме "Пчелы" из "Бригады", станут ган**нами.
  • Хотя по сериалу крысу играл именно он.
  • Молодец "Пчела", своим умом живет!
  • Всегда "Пчелу" любила. Остальные скурвились до березок, кокса и жополизства.
  • Единственный остался человеком из "Бригады".
  • О мире надо было говорить четыре года назад.
