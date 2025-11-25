"Шемрок Роверс" — "Шахтар": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Гірники рвуться у плей-оф 3-го за силою єврокубка

У четвер, 27 листопада, "Шахтар" зіграє виїзний поєдинок у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шемрок Роверс" — "Шахтар".

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє з "Шемрок Роверс" у Дубліні (Ірландія)

Гру в Україні ексклюзивно покаже Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція матчу буде доступна в етері Т2 та кабельних мережах

Безплатно в Україні гру "Шахтаря" проти "Шемрок Роверс" покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo також транслюватиме матч, проте на платній основі. Зустріч на сервісі можна переглянути за підписками: "Максимальна", "MEGOPACK Y" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 99 грн/7 днів.

Матч "Шемрок Роверс" — "Шахтар" відбудеться у Дубліні (Ірландія) на стадіоні "Талла". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії.