Поддержал ликвидацию НАБУ, а теперь запрещает Roblox: кто такой нардеп Неклюдов (фото)

Автор идеи — нардеп от "Слуги народа"

Народный депутат Украины Владлен Неклюдов предлагает запретить в Украине популярную среди детей игровую платформу Roblox. По мнению Неклюдова, она "угрожает национальной безопасности Украины и здоровью наших детей".

Что нужно знать:

Роблокс – одна из самых популярных игровых платформ среди украинских детей и подростков

В декабре ее запретили в России, что даже вызвало протесты

Аргументируя свое желание заблокировать Roblox, Неклюдов, по сути, повторил российские аргументы

С таким предложением народный депутат от "Слуги Народа" выступил на заседании Верховной Рады. Он аргументировал это тем, что в сети существует ряд игр, которые "пропагандируют насилие, войну, разврат и трату денег несовершеннолетними". У детей развивается ненависть и игровая зависимость, добавил нардеп.

"Были обнаружены случаи нарушения в результате постоянных игр на платформе Roblox у детей режима дня и сна, что может привести к тяжелым последствиям ", — заявил Неклюдов.

Кроме того, считает нардеп, из-за игры дети "теряют интерес к обучению, проявляют пренебрежение к родителям". Он добавил, что эта проблема является еще одним следствием войны, потому что "родители пытались отвлечь детей от ужасов войны, позволяя им больше пользоваться гаджетами".

Roblox – это платформа, позволяющая создавать собственные игры, а также играть в игры, созданные другими пользователями. Это популярная платформа среди украинских детей и подростков.

Роблокс

Чем известен Владлен Неклюдов

Неклюдов является председателем подкомитета по деятельности органов прокуратуры Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Он является прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Днепропетровской области. В течение 20 лет Неклюдов работал в органах прокуратуры.

Владлен Неклюдов

По данным движения "Чесно", 22 июля 2025 года Неклюдов проголосовал "за" законопроект №12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора. Этот законопроект фактически ликвидировал независимость антикоррупционных органов и превращал их в подконтрольные власти.

Кроме того, в конце 2022 года нардеп проголосовал за градостроительную реформу (#5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит, он остается недействительным.

Roblox запретили в России

В начале декабря прошлого года российский регулятор сферы связи Роскомнадзор заблокировал Roblox. Причина — "факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к осуществлению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики".

Роскомнадзор заявил, что в игре якобы "в большом количестве присутствует ненадлежащий контент, который может отрицательно повлиять на духовно-нравственное развитие детей". Этими же аргументами объясняет свое желание запретить Roblox и Неклюдов.

Интересно, что привыкшие к запретам россияне из-за блокирования Roblox даже выходили на протесты. В частности, митинг прошел в городе Томск.

Протест против запрета Roblox в Томске

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Голос", председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал "Телеграфу", почему российский мультфильм "Маша и Медведь" до сих пор никак не могут запретить в Украине. Несколько государственных органов заявили о поддержке его запрета, но ни один не подал официальное решение в СНБО.