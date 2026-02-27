Укр

Поддержал ликвидацию НАБУ, а теперь запрещает Roblox: кто такой нардеп Неклюдов (фото)

Елена Руденко
Roblox, Владлен Неклюдов Новость обновлена 27 февраля 2026, 13:16
Roblox, Владлен Неклюдов.

Автор идеи — нардеп от "Слуги народа"

Народный депутат Украины Владлен Неклюдов предлагает запретить в Украине популярную среди детей игровую платформу Roblox. По мнению Неклюдова, она "угрожает национальной безопасности Украины и здоровью наших детей".

Что нужно знать:

  • Роблокс – одна из самых популярных игровых платформ среди украинских детей и подростков
  • В декабре ее запретили в России, что даже вызвало протесты
  • Аргументируя свое желание заблокировать Roblox, Неклюдов, по сути, повторил российские аргументы

С таким предложением народный депутат от "Слуги Народа" выступил на заседании Верховной Рады. Он аргументировал это тем, что в сети существует ряд игр, которые "пропагандируют насилие, войну, разврат и трату денег несовершеннолетними". У детей развивается ненависть и игровая зависимость, добавил нардеп.

"Были обнаружены случаи нарушения в результате постоянных игр на платформе Roblox у детей режима дня и сна, что может привести к тяжелым последствиям ", — заявил Неклюдов.

Кроме того, считает нардеп, из-за игры дети "теряют интерес к обучению, проявляют пренебрежение к родителям". Он добавил, что эта проблема является еще одним следствием войны, потому что "родители пытались отвлечь детей от ужасов войны, позволяя им больше пользоваться гаджетами".

Roblox – это платформа, позволяющая создавать собственные игры, а также играть в игры, созданные другими пользователями. Это популярная платформа среди украинских детей и подростков.

Роблокс
Роблокс

Чем известен Владлен Неклюдов

Неклюдов является председателем подкомитета по деятельности органов прокуратуры Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Он является прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Днепропетровской области. В течение 20 лет Неклюдов работал в органах прокуратуры.

Владлен Неклюдов
Владлен Неклюдов

По данным движения "Чесно", 22 июля 2025 года Неклюдов проголосовал "за" законопроект №12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора. Этот законопроект фактически ликвидировал независимость антикоррупционных органов и превращал их в подконтрольные власти.

Кроме того, в конце 2022 года нардеп проголосовал за градостроительную реформу (#5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит, он остается недействительным.

Roblox запретили в России

В начале декабря прошлого года российский регулятор сферы связи Роскомнадзор заблокировал Roblox. Причина — "факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к осуществлению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики".

Роскомнадзор заявил, что в игре якобы "в большом количестве присутствует ненадлежащий контент, который может отрицательно повлиять на духовно-нравственное развитие детей". Этими же аргументами объясняет свое желание запретить Roblox и Неклюдов.

Интересно, что привыкшие к запретам россияне из-за блокирования Roblox даже выходили на протесты. В частности, митинг прошел в городе Томск.

Протест против запрета Roblox в Томске
Протест против запрета Roblox в Томске

Напомним, ранее народный депутат от фракции "Голос", председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал "Телеграфу", почему российский мультфильм "Маша и Медведь" до сих пор никак не могут запретить в Украине. Несколько государственных органов заявили о поддержке его запрета, но ни один не подал официальное решение в СНБО.

