"Подводный мир" под землей: как выглядит одна из самых красивых станций метро в мире

Уникальное сочетание архитектуры, света и цвета завораживает каждого

В итальянском городе Неаполь находится станция метро Toledo, которую многие считают одной из самых красивых в мире. Внутри она похожа на настоящее произведение искусства и ее красочный дизайн постоянно привлекает внимание туристов.

Что нужно знать:

Архитектурную концепцию разработал испанский архитектор Оскар Тускетс

Световые инсталляции создают впечатление, что пассажиры "танцуют" среди волн

Мозаики Уильяма Кентриджа и инсталляции Роберта Уилсона дополняют художественное оформлени

Открытая в 2012 году в рамках проекта "Метро Искусств" (Metro Art), станция Toledo также считается одной из самых красивых и оригинальных в Европе. Её архитектурная концепция была разработана испанским архитектором Оскаром Тускетсом.

Станция метро Toledo. Фото: Википедия

Особенной станцию делает ее дизайн с использованием глубоких оттенков синего и бирюзового, а также игры света и воды, создавая эффект подводного мира и движущейся поверхности. Кроме того, не оставляет без внимания и световые инсталляции. Отражения напоминают, как будто пассажиры буквально "танцуют" среди волн и света, что и подарило станции неофициальный образ "танцующего метро".

Станция метро Toledo. Фото: Википедия

Главной особенностью является "Кратер де Луз" — большое коническое отверстие, которое проходит через все уровни станции, позволяя естественному свету проникать внутрь. Данный элемент окружен мозаикой. Среди других произведений искусства — мозаики Уильяма Кентриджа и инсталляция Роберта Уилсона, которые вносят свой вклад в общую атмосферу станции.

Станция метро Toledo. Фото: thecoolhunter

Футуристические элементы, световые панели и выразительная игра контрастов превращают спуск в метро в настоящее эстетическое впечатление, а не просто транспортную операцию.

Станция метро Toledo. Фото: Википедия

Станция метро Toledo. Фото: Википедия

Станция "Толедо" находится в центре Неаполя, недалеко от Испанской площади (Piazza Trieste e Trento), и легко доступна для всех туристов, путешествующих по городу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, де находятся самые короткие подземки в мире.